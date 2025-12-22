Nejlepší vánoční filmy na Disney+

K Vánocům neodmyslitelně patří sledování pohádek a jiných vánočních komedií. Pokud vlastníte Disney+, můžete se radovat, neboť poctivou dávku vánočních filmů naleznete i zde. Pojďme se na některé podívat.
Sám doma
Vánoční klasika, která nemůže o Vánocích chybět a kterou není třeba nikomu představovat. Samozřejmě na Disney+ naleznete i druhý díl.
Prázdniny
Co by měla dělat čerstvě opuštěná holka v depresích krátce před Vánocemi? Změnit prostředí. Prostě vypadnout někam, kde jí všechno nebude připomínat, že se její život hroutí. Úplně ideální by bylo, kdyby našla jinou opuštěnou holku v depresích (nejlépe na druhém konci zeměkoule) a vyměnila si s ní aspoň na vánoční prázdniny bydlení.
Vánoční koleda
Ebenezer Vydřigroš začíná vánoční svátky se svým obvyklým skrblickým opovržením. Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných a budoucích vezmou na cestu, která mu otevře oči a odkryjí mu pravdy, kterým starý Vydřigroš nechtěl uvěřit, musí otevřít své srdce a odčinit špatnosti, dříve než bude příliš pozdě.
Last Christmas
Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate by se určitě trefila do černého. Ta holka sice vypadá roztomile, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu. A navíc pracuje v obchodě s vánočními potřebami.
Santa Claus
Hříčkou osudu se z rozvedeného otce stane Santa Claus. Povedená rodinná komedie.
Kráska a zvíře
Romantický příběh Kráska a zvíře je jednou z nejkrásnějších pohádek všech dob. Sledujte osud Belly, která se postupně spřátelí s tajemným Zvířetem a ukáže, že skutečná krása je uvnitř.
Noelle
Dcera Krise Kringlea musí najít svého bratra a přivést ho zpátky včas, aby zachránila Vánoce. Krásná vánoční komedie.