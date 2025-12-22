Jak vyřešit digitální dárky na poslední chvíli

Štědrý den se blíží rychleji, než by si kdo přál. Pokud jste se letos ocitli ve fázi, kdy už není čas obíhat obchody ani čekat na kurýra, nezoufejte. Digitální dárky mají jednu zásadní výhodu – dorazí okamžitě. Bez front, bez stresu a bez otázky, zda balík náhodou nezmizí někde mezi depem a poštou.
Na našem magazínu se digitálním dárkům věnujeme pravidelně a už jsme si ukázali například možnosti darování aplikací či her pro iOS a macOS nebo nákup her na Steamu. Elektronické dárky ale zdaleka nekončí jen u softwaru. Velmi elegantním řešením je také elektronická dárková karta do Apple Store, se kterou obdarovaný získá naprostou svobodu výběru.
Elektronická dárková karta do Apple Store: jistota, která neurazí
Dárková karta do Apple Store patří mezi nejuniverzálnější digitální dárky vůbec. Obdarovaný ji může využít nejen na příslušenství, ale klidně i na iPhone, iPad, MacBook nebo jiné Apple zařízení. Je to ideální řešení ve chvíli, kdy si nejste jistí konkrétním modelem, barvou nebo konfigurací – výběr necháte na něm. Apple i letos nabízí možnost zakoupit dárkovou kartu plně online, s okamžitým doručením e-mailem.
Jak elektronickou dárkovou kartu do Apple Store koupit
Postup je velmi jednoduchý a zvládnete ho během několika minut:
- V internetovém prohlížeči otevřete oficiální stránku Applu věnovanou dárkovým kartám.
- Sjeďte níže pod úvodní vizuál produktů a zvolte možnost Dárková karta e-mailem.
- Otevře se rozhraní pro vytvoření karty – vyberete si vzhled, zadáte hodnotu a vyplníte údaje o sobě i o příjemci.
- Nechybí ani prostor pro osobní věnování, díky kterému dárek nebude působit neosobně.
- Po dokončení klikněte na Přidat do tašky a zkontrolujte správnost údajů v košíku.
- Následně už jen dokončíte nákup, přihlásíte se ke svému Apple ID a potvrdíte platbu.
- Hotovo. Dárková karta dorazí obdarovanému e-mailem prakticky okamžitě.
Fotogalerie
Aplikace a hry pro macOS: jde to trochu jinak, než čekáte
Pokud chcete darovat konkrétní aplikaci nebo hru pro macOS, narazíte na jedno omezení. Na rozdíl od iOS totiž macOS App Store nepodporuje přímé darování aplikací. Apple toto nastavení drží už několik let a ani letos se nic nezměnilo. Naštěstí existuje funkční náhradní řešení – dárková karta iTunes, kterou lze následně využít i v App Storu.
Jak darovat aplikaci nebo hru nepřímo přes iTunes
Postupujte následovně:
- Na Macu otevřete aplikaci Hudba.
- V levém panelu přejděte do sekce Obchod a zvolte iTunes Store.
- V pravé části obrazovky najdete položku Poslat dárek.
- Po přihlášení ke svému Apple ID zadáte e-mail příjemce, své jméno, zprávu a částku.
- Můžete zvolit jednu z přednastavených hodnot, nebo zadat vlastní.
- Vyberte motiv dárkové karty a nákup potvrďte.
- Obdarovaný pak může kredit využít nejen na aplikace a hry, ale i na filmy, seriály nebo předplatná.
Na co si dát pozor
Je dobré mít na paměti několik drobností:
- Regionální omezení – dárková karta zakoupená v Česku funguje pouze v českém App Storu.
- Kontrola využití – nemáte jistotu, že obdarovaný kredit použije přesně na to, co jste zamýšleli.
- Výhoda svobody – právě tato volnost je ale pro mnoho lidí hlavním plusem.
Digitální dárky jako chytré řešení
Elektronické dárky už dávno nejsou „nouzovkou“. Naopak – v mnoha případech jsou praktičtější, rychlejší a často i osobnější než fyzické balíčky kupované ve spěchu. Ať už zvolíte dárkovou kartu do Apple Store, nebo kredit na aplikace a hry, stále platí, že i digitální dárek může udělat velkou radost.