Jak si vyzdobit iPhone a Mac na Vánoce

Vánoce se blíží a spolu s nimi i každoroční chuť dodat svým zařízením trochu sváteční atmosféry. iPhone přitom patří k těm nejjednodušším „plochám“, které si můžete upravit do posledního detailu – od tapet, přes widgety až po ikonky aplikací. Pokud milujete estetiku, tematické ladění nebo jen chcete, aby každý pohled na displej přinesl nádech klidu a kouzla, následující přehled vás připraví dokonale.
Vánoční tapety: rychlá cesta ke správné atmosféře
Tapeta často udává celkový tón celé domovské obrazovky. Naštěstí existují aplikace, které každoročně přinášejí nové a kvalitní vánoční pozadí:
Vellum
Elegantní aplikace s kurátorsky vybíranými tapetami. Během prosince tradičně přidává sadu zimních a vánočních motivů – světýlka, zasněžené krajiny, abstraktní vločky i minimalistické motivy v bílém a zlatém.
Fotogalerie
ZEDGE
Jeden z největších katalogů tapet vůbec. Najdete zde tisíce vánočních návrhů od kreslených stromečků až po profesionálně focené dekorace. ZEDGE navíc umožňuje vyhledávat podle stylu, barvy či tématiky, takže si snadno vytvoříte plochu přesně podle svých představ.
Fotogalerie #2
Widgety, které udělají Vánoce i z widgetové obrazovky
Widgety jsou ideální volbou, pokud chcete vzhled posunout ještě dál. Ať už jde o odpočítávání do Štědrého dne, zimní motivy nebo stylové kalendáře, stačí si vybrat z několika aplikací:
WidgetClub
Velmi populární platforma pro tematické widgety a ikonky. V sekci Christmas najdete stovky návrhů – od minimalistických červenobílých až po bohatě dekorované. Aplikace umožňuje kombinovat widgety, měnit barvy, písmo a ladit si celou plochu jako ucelený „set“.
Vánoční ikonky: detaily, na kterých záleží
Pokud to s výzdobou myslíte opravdu vážně, ikonky jsou zlatý hřeb. Stačí si stáhnout jeden z dostupných balíčků a nahradit ikonky přes Zkratky.
Kde stáhnout vánoční ikonky
OurHappyCorner – Christmas App Icons
Bohatá sada pastelových, minimalistických i kreslených motivů. Hodí se pro jemný, hravý styl.
Widget-Club – Christmas Icon Sets
Velmi stylové a moderní sety. Pokud chcete, aby vaše plocha působila jako profesionální designový moodboard, tady najdete vše.
Jak změnit ikonky aplikací na iPhonu (rychlý návod)
Proces probíhá přes aplikaci Zkratky. I když působí komplikovaně, po prvních dvou ikonách získáte rytmus a zbytek je otázka pár minut.
- Otevřete aplikaci Zkratky.
- Vpravo nahoře klepněte na + pro vytvoření nové zkratky.
- Zvolte Přidat akci.
- Pomocí vyhledávání najděte Otevřít aplikaci a přidejte ji.
- Klepněte na zašedlé pole Aplikace a vyberte tu, které měníte ikonu.
- Nahoře zadejte název zkratky (např. „Mail“).
- Klepněte na ikonku nastavení vpravo nahoře.
- Zvolte Přidat na plochu.
- Změňte název ikony podle potřeby.
- Klepněte na náhled ikony → vyberte Vyberte fotku nebo Vyberte soubor.
- Zvolte obrázek ikonky z vašeho balíčku.
- Ořízněte dle potřeby a potvrďte Vybrat.
- Vpravo nahoře klepněte na Přidat.
Ikonka se okamžitě objeví na ploše. Původní aplikaci doporučujeme skrýt v Knihovně aplikací, ale nemažte ji – Zkratka by přestala fungovat.
Fotogalerie #3
Tipy, jak výsledkem docílit uceleného vzhledu
Zvolte barevné schéma: červená–zlatá, zelená–bílá, pastelová růžová nebo třeba modro-stříbrná.
Sladěte widgety s ikonami: pokud máte ikonky minimalistické, zvolte spíš jednoduché widgety a tlumené tapety.
Vyhněte se přeplácanosti: méně je někdy více – vyberte 10–20 aplikací, které skutečně používáte na ploše každý den.
Nebojte se tematických detailů: odpočítávání do Vánoc, fotka adventního věnce nebo obrázek vašeho stromku dodají osobní kouzlo.
Bonus: vánoční světýlka i pro Mac
Letos se k vánoční atmosféře na Apple zařízeních opět vrací aplikace Festivitas, která loni zaujala především animovanými světýlky v Docku a horní liště macOS. Nová verze však posouvá celé pojetí ještě dál – přidává jemně padající sníh reagující na kurzor myši, jenž vytváří překvapivě autentický zimní efekt. Sníh se navíc plynule rozprostře i na více monitorech a nově jej lze ovládat také přes Zkratky, takže si můžete nastavit vlastní automatizace pro rozsvícení světýlek nebo spuštění animací přesně ve chvíli, kterou si určíte.
Výrazného vylepšení se dočkaly také samotné světelné řetězy. Festivitas nabízí desítky tvarů žárovek od hvězdiček až po retro baňky a široké možnosti nastavení jejich velikosti, jasu či animací. Stejně flexibilní je i sníh, u kterého si určíte hustotu, rychlost, velikost vloček nebo dokonce simulaci větru. Aplikace už navíc není jen pro macOS – poprvé dorazila i na iPhone a iPad ve formě widgetů, které lze umístit kolem fotek či ikon jako malý digitální „vánoční rám“. Pokud hledáte rychlý způsob, jak si pracovní plochu či domovskou obrazovku naladit do sváteční atmosféry, Festivitas letos nabízí dosud nejpůsobivější verzi.
Fotogalerie #4
Aplikaci Festivitas stáhnete zde.
Vyzdobit si iPhone či Mac na Vánoce není jen estetická záležitost – je to malý každodenní rituál, který vám může připomenout radostné momenty, zpomalit hektické období a dodat sváteční atmosféru i uprostřed pracovního dne. Ať už zvolíte jen zimní tapetu, nebo kompletní redesign ikon a widgetů, iPhone se může stát krásnou součástí vašeho adventního naladění.