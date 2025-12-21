Nejlepší vánoční filmy na HBO Max

Platforma Max nabízí bohatou nabídku vánočních filmů, které potěší každého diváka, ať už hledá rodinnou pohodu, romantiku, nebo trochu tajemství. Přinášíme přehled těch nejlepších vánočních snímků, které si můžete pustit během svátků, doplněný o originální názvy filmů, abyste mohli snadno najít jejich trailery.
Vánoční příběh
Pokračování kultovního snímku „A Christmas Story“ sleduje dospělého Ralpha, který se vrací do rodného města, aby vytvořil kouzelné Vánoce pro své vlastní děti. Film přináší nostalgii, humor a tradiční vánoční atmosféru, kterou si zamiluje celá rodina.
Vánoční záhada
Napínavý rodinný film o dětech, které pátrají po zmizení ikonického vánočního zvonu. Kombinace tajemství a vánoční atmosféry přináší skvělou zábavu pro malé i velké diváky.
Vánoce na place
Romantická komedie odehrávající se během natáčení vánočního filmu. Příběh sleduje herce a štáb, kteří nejen pracují na snímku, ale zároveň si užívají kouzelnou vánoční atmosféru, která jim přinese nečekaná přátelství a lásky.
Wonka
Předvánoční kouzlo v podobě filmu o mladém Willym Wonkovi, který sní o tom, že otevře vlastní čokoládovnu. Tato hudební pohádka plná humoru a kouzel je ideálním svátečním dobrodružstvím pro celou rodinu.
Tlapkové Vánoce
Riley zachraňuje svůj útulek, netuší však, že ho chce koupit princ. Osud, ztracený obojek a láska vše obrátí.
Královské svátky vánoční
Princ na misi v New Yorku se setká s ambiciózní reportérkou a během Vánoc objeví lásku. Klasická romantická komedie.