Jak na iPhone vytvořit vlastní vánoční pohlednici

Vánoce jsou časem, kdy i krátká zpráva dokáže zahřát u srdce. Pokud chcete poslat osobní, rychlou a přitom krásnou vánoční pohlednici, nemusíte hledat speciální aplikace. Všechno zvládnete přímo v iPhonu díky vestavěné aplikaci Fotky, která nabízí úpravy, text i ozdobné prvky.
Níže najdete přehledný, ale neformální postup, jak z obyčejné fotky vytvořit stylové vánoční přání.
Výběr fotky s vánoční atmosférou
Začněte snímkem, který působí slavnostně. Může to být zimní krajina, rozsvícený stromek, detail ozdoby, světýlek, horké čokolády nebo klidný večer doma. Fotku otevřete a klepněte na ikonku posuvníků ve spodní části. Než se pustíte do doplňování textů a ozdob, je dobré doladit samotný vzhled snímku.
V nabídce úprav můžete:
- upravit světlo, kontrast a barvy,
- jemně zvýšit teplé tóny, aby fotka získala útulnější atmosféru,
- oříznout snímek tak, aby hlavní motiv lépe vynikl,
- využít filtr, který dodá lehký vánoční nádech (teplejší odstíny fungují nejlépe).
Přidání vánočního přání
Text vložíte přes nástroj Anotace:
- Klepněte na ikonku posuvníků.
- Vyberte ikonu fixy.
- Klepněte na +.
- Zvolte Přidat text.
Pokud chcete přidat samolepku, postupuje obdobně, jen místo Přidat text zvolte Přidat nálepku. Samolepky jsou ideální pro doladění detailů – třeba malá hvězda nad stromečkem dodá obrázku skutečné kouzlo.
Fotogalerie
iPhone dokáže být během Vánoc skvělým kreatorem zážitků. Stačí jediná fotka, pár jemných úprav, přání psané od srdce a drobná ozdoba. Aplikace Fotky tak umožňuje vytvořit skutečně osobní vánoční pohlednici bez složitých nástrojů a bez potřeby instalovat další aplikace.