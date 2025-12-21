Zavřít reklamu

Jak na iPhone vytvořit vlastní vánoční pohlednici

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Vánoce jsou časem, kdy i krátká zpráva dokáže zahřát u srdce. Pokud chcete poslat osobní, rychlou a přitom krásnou vánoční pohlednici, nemusíte hledat speciální aplikace. Všechno zvládnete přímo v iPhonu díky vestavěné aplikaci Fotky, která nabízí úpravy, text i ozdobné prvky.

Níže najdete přehledný, ale neformální postup, jak z obyčejné fotky vytvořit stylové vánoční přání.

Výběr fotky s vánoční atmosférou

Začněte snímkem, který působí slavnostně. Může to být zimní krajina, rozsvícený stromek, detail ozdoby, světýlek, horké čokolády nebo klidný večer doma. Fotku otevřete a klepněte na ikonku posuvníků ve spodní části. Než se pustíte do doplňování textů a ozdob, je dobré doladit samotný vzhled snímku.

V nabídce úprav můžete:

  • upravit světlo, kontrast a barvy,
  • jemně zvýšit teplé tóny, aby fotka získala útulnější atmosféru,
  • oříznout snímek tak, aby hlavní motiv lépe vynikl,
  • využít filtr, který dodá lehký vánoční nádech (teplejší odstíny fungují nejlépe).

Přidání vánočního přání

Text vložíte přes nástroj Anotace:

  • Klepněte na ikonku posuvníků.
  • Vyberte ikonu fixy.
  • Klepněte na +.
  • Zvolte Přidat text.

Pokud chcete přidat samolepku, postupuje obdobně, jen místo Přidat text zvolte Přidat nálepku. Samolepky jsou ideální pro doladění detailů – třeba malá hvězda nad stromečkem dodá obrázku skutečné kouzlo.

iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 1 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 1
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 2 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 2
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 3 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 3
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 4 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 4
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 5 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 5
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 6 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 6
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 7 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 7
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 8 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 8
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 9 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 9
iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 10 iOS Jak vytvorit pohlednici na iPhonu 10
iPhone dokáže být během Vánoc skvělým kreatorem zážitků. Stačí jediná fotka, pár jemných úprav, přání psané od srdce a drobná ozdoba. Aplikace Fotky tak umožňuje vytvořit skutečně osobní vánoční pohlednici bez složitých nástrojů a bez potřeby instalovat další aplikace.

