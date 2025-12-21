Bill Gates zveřejnil svůj letošní seznam knih, které stojí za přečtení přes Vánoce

Bill Gates zveřejnil svůj seznam doporučené četby pro letošní Vánoce. Již řadu let vždy v předvánočním období zveřejňuje Bill Gates seznam knih, které doporučuje ke čtení. Ačkoli je milovníkem především faktických knih a biografií, letos se mezi jeho výběr dostala i beletrie. Pokud tedy nemáte co číst, možná vás inspiruje právě Bill Gates.
Remarkably Bright Creatures – Shelby Van Pelt
Překvapivě čtivá kniha a to i přes to, že Bill obvykle dává přednost faktickým knihám, než fiktivním. Hlavní postavou je sedmdesátiletá žena Tova, která pracuje noční směny v akváriu a v pečování o chytrou chobotnici Marcelluse nachází nový smysl života. Připomene vám, že chvíle po odchodu do důchodu mohou být stejně hodnotné, pokud máme kolem sebe komunitu a smysluplné vztahy.
Clearing the Air — Hannah Ritchie
Pokud vás zajímá, co je to za svět, ve kterém teď žijeme, tahle kniha je skvělý start. Hannah Ritchie přistupuje k otázkám klimatu s racionálním, datově podloženým a přitom čtivým stylem. Odpovídá na zásadní otázky: Je už pozdě jednat? Jsou obnovitelné zdroje skutečně reálné? A jak moc můžeme věřit novým technologiím? Podle Billa jde o jednu z nejjasnějších a nejlépe srozumitelných knih o klimatické výzvě, co četl.
Who Knew – Barry Diller
Memoár muže, který určoval podobu moderních médií, filmů a zábavy, od televizních filmů přes studia, až po internetové platformy. Jeho příběh je na jednu stranu ikonou úspěchu, na druhou ale ukázkou, jak moc kreativita a odvaha mění svět. Pro všechny, kdo chtějí pochopit, co stojí za dnešní mediální kulturou, a co znamená vsadit na odvážnou vizi.
When Everyone Knows That Everyone Knows – Steven Pinker
Kniha, která Billa donutila se hlouběji zamyslet nad tím, jak funguje komunikace a společenská spolupráce. Pinker rozebírá fenomén tzv. „společného vědění“, tedy situace, kdy všichni víme, co ví ostatní, a díky tomu jsou možné i ty nejjemnější sociální interakce. Ať už je to obyčejná prosba u stolu, nebo organizování větší změny, tato kniha vám otevře oči, proč lidé někdy konají tak, jak konají.
Abundance – Ezra Klein & Derek Thompson
Pozoruhodná analýza toho, proč se některé společnosti dokážou pouštět do ambiciózních projektů, infrastruktury, výzkumu, ekologických vizí, zatím co jiné ne. Autoři ukazují, že nejde jen o chytré nápady, ale o systémy: vzdělání, instituty, podporu inovací. Bill tu vidí výzvu i naději pro společnost, která se nebojí budovat.