Užitečné funkce z iOS Zpřístupnění, které oceníte i bez zdravotního omezení

Když chcete, aby vás iPhone upozornil na cokoliv: Rozpoznání zvuku

Rozpoznání zvuku je funkce, která dokáže sledovat důležité zvukové podněty v okolí a upozornit vás na ně pomocí výstrahy na displeji. Hodí se nejen při sluchovém omezení — může vás upozornit na štěkot psa, pláč dítěte, sirénu, nebo dokonce požární alarm. Aktivace je jednoduchá: přejděte do Nastavení → Zpřístupnění → Sluch → Rozpoznání zvuku, funkci zapněte a vyberte konkrétní zvuky, které chcete sledovat.

Přehrávání textu nahlas: Předčítání obsahu

Pokud si chcete odpočinout od čtení nebo si nechat text „říkat do ucha“ při jiné činnosti, využijte Předčítání obsahu. iPhone dokáže přečíst libovolný označený text – články, zprávy, dokumenty i e-maily. V Nastavení → Zpřístupnění → Zrak → Předčítání obsahu aktivujte volbu Přečíst výběr. Poté stačí jen označit text a v nabídce nad výběrem klepnout na Číst.

Ovládání iPhonu externí klávesnicí

Pokud pracujete s iPhonem v kanceláři, máte jej připojený k držáku nebo ho používáte s iPadem či Macem, oceníte možnost plného ovládání pomocí hardwarové klávesnice. V Nastavení → Zpřístupnění → Mobilita a motorika → Klávesnice zapněte Plný přístup z klávesnice. Poté můžete navigovat v systému podobně jako na počítači — pomocí klávesových zkratek a šipek.

Více kontroly nad fyzickým ovládáním: Přizpůsobení postranního tlačítka

Postranní tlačítko dělá na iPhonu víc, než jen že jej zamyká. Dlouhým stisknutím můžete spustit Siri, hlasové ovládání — nebo také nic, pokud je pro vás tato funkce rušivá. Možnost si upravíte v Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk → Postranní tlačítko. Zde zvolíte, co se má stát při dlouhém stisku, a dokonce i rychlost reakce telefonu.

Vibrace a probouzení displeje klepnutím

Pokud chcete mít jistotu, že zaznamenáte důležité upozornění i se zhasnutým displejem, zapněte funkci Vibrace, která umožňuje vibrování i ve chvíli, kdy je obrazovka neaktivní. V Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk aktivujte volby Klepnutí pro probuzení a Vibrace. Displej můžete rychle rozsvítit lehkým klepnutím a telefon bude vibrovat i při vypnuté obrazovce, což oceníte při tichém režimu nebo v noci.

