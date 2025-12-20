Tipy a triky pro YouTube, které zaručeně oceníte

Ovládání klávesnicí, když nechcete zvedat ruku z kláves
Nemusíte pokaždé mířit kurzorem na tlačítko „Pauza“. Na počítači stačí stisknout K pro zastavení nebo spuštění videa. J vás vrátí o 10 vteřin zpět, šipky doleva a doprava pak posouvají po menších krocích. Pokud se potřebujete pohybovat mezi prvky videa úplně bez myši, stiskněte TAB – postupně projdete ovládací lištu a můžete ji potvrdit klávesou Enter.
Extrémně přesné zpomalené vyhledávání
Hledáte konkrétní moment, ale nechcete ho přetočit? Spusťte video a podržte mezerník. YouTube začne přehrávání posouvat výrazně pomaleji a vy jste schopni zachytit i rychlý detail nebo důležitý záběr.
Sdílení videa přesně od momentu, který chcete ukázat
Když pošlete odkaz na celé video, příjemce může snadno minout to hlavní. Klikněte na Sdílet a zaškrtněte Spustit v čase. Doplníte konkrétní čas a vznikne odkaz, který přesměruje přímo do správné vteřiny.
Zobrazení přepisu, když není rozumět
Někdy je zvuk slabší, nebo video obsahuje odborné termíny. Pod popisem klikněte na Více a vyberte Zobrazit přepis. YouTube zobrazí celý text, který si můžete procházet nebo kopírovat.
YouTube Kids pro malé diváky
Máte doma děti a chcete jim dopřát bezpečný obsah? Na adrese kids.youtube.com najdete YouTube Kids, kde nastavíte věkové omezení, úroveň obsahu i časové limity. Platforma umí filtrovat videa přesně tak, aby odpovídala věku dítěte.
Bezplatná hudba pro tvůrce
Pokud tvoříte videa, určitě řešíte hudební podklady. Na YouTube existuje mnoho kanálů, které nabízejí skladby zdarma k použití – například Royalty Free Music. Snadno tak získáte hudbu bez rizika porušení autorských práv.
Jak smazat historii sledování
Sdílíte účet s někým dalším nebo si jednoduše chcete dopřát trochu soukromí? V levém menu klikněte na Historie. Zde můžete historii úplně vymazat, upravovat jednotlivé položky nebo sledování dočasně pozastavit.
Skrytá překvapení a easter eggy
YouTube má smysl pro humor. Do vyhledávání zkuste zadat „seinfeld without people“ – uvidíte video bez titulku i popisku. A když během přehrávání napíšete na klávesnici slovo AWESOME, rozblikají se ovládací prvky duhovými barvami.
Stažení náhledového obrázku z videa
Potřebujete miniaturu videa pro prezentaci nebo inspiraci? Zkopírujte URL videa a vložte ji do nástroje na webu BoingBoing. Obrázek se zobrazí v různých velikostech a jednoduše si jej stáhnete.