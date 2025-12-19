Vánoční speciál – převádějte, stahujte a vylepšujte sváteční média rychleji pomocí jediného nástroje [sleva až 62 %]

Komerční sdělení: Vestavěné video nástroje od Apple jsou v pořádku, dokud nejsou. V okamžiku, kdy se pokusíte pracovat se smíšenými formáty souborů, oživit starý klip s nízkým rozlišením nebo připravit video pro sdílení na různých platformách, začne se pracovní postup rozpadat. Nakonec přeskakujete mezi aplikacemi, opakovaně exportujete a trávíte více času opravováním problémů než samotnou tvorbou.
Právě v tom se Macxvideo AI výrazně liší. Namísto toho, aby vás nutilo skládat řešení dohromady, tiše vše spojuje do jednoho plynulého zážitku. Od vylepšování starých klipů s nízkým rozlišením a snadné konverze nekompatibilních formátů až po výrazné zmenšení velikosti souborů bez ztráty vizuální kvality a dokonce i přímé stahování videí – je navrženo tak, aby odstranilo překážky, abyste se mohli soustředit na výsledek, nikoli na proces.
Vánoční nabídka: Získejte doživotní licenci pro Macxvideo AI + 3 dárky zdarma
Pro uživatele Mac, kteří pravidelně zpracovávají videa a obrázky, ať už se jedná o tvůrce obsahu, vlogery, hobbyisty nebo kohokoli, kdo chce plné možnosti AI bez omezení kreditů, je letošní sváteční období skvělou příležitostí k vylepšení své výbavy pomocí Macxvideo AI.
- Doživotní plán pro 1 Mac: 39,95 $, sleva 55 % z běžné ceny >
- Rodinná licence pro 3–5 Maců: 59,95 $, sleva 62 % z běžné ceny >
Kupte 1, získejte 3 dárky zdarma:
- MacX MediaTrans – nástroj pro přenos dat z iPhone (původní cena 19,95 $, nyní zdarma)
- Aiarty Image Matting – nástroj pro odstranění pozadí pomocí umělé inteligence (původní cena 49,00 $, nyní zdarma)
- MobiKin Eraser – nástroj pro trvalé vymazání dat z iOS (původní cena 49,95 $, nyní zdarma)
Tato nabídka je ideální pro všechny, kteří chtějí sjednotit všechny své mediální nástroje pro Mac do jednoho praktického balíčku.
Základní funkce: Efektivní pracovní postupy pro práci s videem na Macu bez omezení použití
Pro každého, kdo denně pracuje s videem a zvukem, není největší frustrací chybějící funkce, ale nefunkční proces. Přeskakování mezi aplikacemi jen kvůli konverzi, kompresi, úpravám nebo nahrávání rychle zabíjí pracovní tempo. Macxvideo AI vše spojuje do jednoho přehledného procesu bez kreditových systémů nebo skrytých omezení.
-
Převod: GPU akcelerovaný a flexibilní formát
Nekompatibilita formátů je jedním z nejčastějších důvodů ztráty času při produkci videa. Macxvideo AI tuto překážku odstraňuje podporou více než 420 video a audio formátů, včetně HEVC a ProRes, plně optimalizovaných pro macOS a Apple Silicon. Díky akceleraci GPU lze i velké dávky 4K, 8K nebo 3D videí převádět až 47× rychleji, přičemž využití CPU zůstává pod 2 %, takže váš Mac zůstává responzivní a nezpomaluje se.
-
Komprese: o 90 % menší soubory, stejná kvalita obrazu
Velké 4K nahrávky a dlouhé snímky obrazovky rychle zabírají úložný prostor a zpomalují sdílení. Hromadná komprese Macxvideo AI výrazně snižuje velikost souborů, aniž by došlo ke snížení vizuální kvality. Komprese běží tiše na pozadí a uvolňuje místo na disku, zrychluje nahrávání, přenosy AirDrop nebo sdílení v cloudu.
-
Nahrávání, stahování a úpravy: rychlé, plynulé a připravené pro jakýkoli projekt
Macxvideo AI zjednodušuje rychlé úpravy, zachycování obsahu a okamžité hromadné stahování videí. Můžete ořezávat, slučovat, ořezávat, přidávat titulky nebo text a aplikovat základní efekty, aniž byste museli procházet složitými časovými osami nebo přetíženými rozhraními. Nahrávání obrazovky je stejně jednoduché a podporuje zachycování celé obrazovky, webové kamery a zvuku systému až do rozlišení 4K 60 fps.
Pokročilé funkce umělé inteligence: Integrovaná vylepšení nad rámec základních funkcí
Skutečný rozdíl nespočívá v základních funkcích převodu, komprese nebo úprav, ale v tom, jak Macxvideo AI integruje funkce umělé inteligence přímo do pracovního postupu. Na rozdíl od tradičních nástrojů, které vyžadují samostatné moduly, předplatné cloudu nebo kredity za použití, nabízí Macxvideo AI plně integrovanou sadu vylepšení umělé inteligence, která lze používat bez omezení.
-
Video AI: Okamžité obnovení jasnosti, stability a pohybu
Nic nezabije plynulost projektu rychleji než rozmazané, trhané nebo roztřesené záběry. Macxvideo AI řeší všechny tři problémy najednou: pomocí funkce Video Super Resolution vylepšuje staré nebo nekvalitní klipy na ostré 4K, pomocí AI Video Stabilization vyhlazuje pohyb v záběrech pořízených z ruky, dronem nebo akční kamerou a pomocí AI Frame Interpolation opravuje trhané přehrávání nebo umožňuje zpomalené přehrávání. Výsledkem jsou videa, která působí propracovaně a profesionálně – bez hodin ručního ladění.
-
Image AI: Oživte staré, rozmazané nebo černobílé fotografie
Staré, poškozené nebo černobílé obrázky nejenže vypadají špatně, ale také narušují vaši kreativitu. Macxvideo AI v jediném plynulém procesu odstraní šum, obnoví jemné detaily obličeje a přidá realistické barvy do černobílých fotografií. Výsledkem jsou ostré, živé obrázky připravené pro zobrazení na obrazovkách, tisk nebo dlouhodobé archivování bez zdlouhavých ručních úprav.
-
Audio AI: Izolujte vokály, čistý zvuk, žádné rušivé vlivy
Oddělí vokály a instrumentální doprovod pro karaoke, remixy nebo dabing, zatímco potlačení šumu pomocí umělé inteligence odstraní rušivé zvuky v pozadí, jako je vítr, hučení nebo klikání, a zajistí čistý a jasný zvuk.
Shrnutí: Komplexní řešení pro práci s médii na počítačích Mac
Macxvideo AI staví na svých základních nástrojích pro konverzi, kompresi, úpravy, nahrávání a stahování a všechny funkce AI spouští lokálně jako součást jednoho sjednoceného procesu. Všechny funkce jsou plně vybavené, bez omezení použití a připravené k jednorázovému zakoupení. Jedná se o kompletní, samostatné mediální řešení pro tvůrce obsahu a hobbyisty používající Mac. Pořiďte si Macxvideo AI nyní během sváteční sezóny a využijte speciální slevu – váš all-in-one mediální toolkit pro Mac je nyní ještě dostupnější.