Vánoční dárek na poslední chvíli? Nositelná elektronika a chytré prsteny si podmaňují český trh

Komerční sdělení: Chytré hodinky, fitness náramky a další nositelná elektronika se staly běžnou součástí výbavy mnoha Čechů. Podle dat maloobchodního prodejce DATART vzrostly prodeje chytrých hodinek v prvních třech čtvrtletích roku 2025 meziročně o 15 %. Zákazníci se přitom stále častěji přiklánějí k prémiovým modelům s pokročilými funkcemi. Na trhu zároveň sílí zájem o chytré prsteny. Průměrná útrata za tyto produkty dosahuje 6 500 Kč. Velkou pozornost aktuálně přitahuje model značky Niceboy, který jako první prsten na světě nabízí funkci bezkontaktních plateb.
Chytré hodinky: Trh roste, lidé přecházejí k prémiovým modelům
Chytré hodinky se mezi českými zákazníky pevně zabydlely a staly se běžnou součástí moderního životního stylu. Sledují kvalitu spánku, tepovou frekvenci či úroveň stresu, motivují k pohybu a pomáhají pečovat o zdraví. U mnohých lidí se chytré hodinky či náramky plně etablovaly, a proto si řada z nich dnes pořizuje svůj druhý či třetí model. Přitom spotřebitelé přesně ví, co od těchto produktů očekávají. „Zákazníci mají jasnější představu o svých potřebách, a proto sledujeme výrazný posun k prémiovým zařízením – s delší výdrží baterie, kvalitnějšími materiály a pokročilými funkcemi pro zdraví,“ říká Roman Šubrt, manažer produktového marketingu společnosti DATART.
Podle údajů DATARTu se v prvních třech kvartálech tohoto roku zvýšily prodeje chytrých hodinek meziročně přibližně o 15 %. Roste přitom nejen počet prodaných kusů, ale i jejich průměrná hodnota, což žene tržby celé kategorie vzhůru.
Chytré prsteny: malý doplněk, velké možnosti i na Vánoce
Zatímco chytré hodinky už si mezi českými uživateli pevně vydobyly své místo, na obzoru se objevuje nový trend – chytré prsteny. Ty zatím tvoří menší, ale rychle rostoucí kategorii, která láká především mladší zákazníky a technologické nadšence. Průměrná cena chytrého prstenu se pohybuje kolem 6 500 Kč. „Zájem o chytré prsteny vidíme hlavně mezi lidmi, kteří sledují technologické novinky nebo kterým chytré hodinky nevyhovují například při spánku. V posledním roce pozorujeme nárůst poptávky v jednotkách procent. Lidé oceňují jejich nenápadnost, eleganci i pohodlí. Zcela jistě mohou být zajímavým vánočním dárkem,“ říká Šubrt z DATARTu. I když jde zatím o menší segment trhu, odborníci z DATARTu se shodují, že má do budoucna značný potenciál.
Niceboy ONE Ultra: revoluce na prstu
Niceboy ONE Ultra posouvá možnosti chytrých prstenů ještě dál – jedná se o první chytrý prsten na světě s funkcí bezkontaktních plateb. Nabízí kompletní sadu zdravotních funkcí, které dosud zvládaly jen hodinky – měření tepu, saturace kyslíkem, stresu, spánku i tělesné teploty. K tomu přidává sledování více než 150 sportovních aktivit. Prsten váží pouhé 4 gramy, je voděodolný do 5 ATM a díky zirkonovému tělu zvládne i náročné podmínky. Výdrž baterie činí až 7 dní a díky chytré nabíjecí krabičce zvládne i měsíční dovolenou bez kabelu.
„Pro mnoho zákazníků představuje chytrý prsten logický krok po hodinkách,“ vysvětluje Šubrt. „Umožňuje mít přehled o zdraví a aktivitách, přitom působí stylově a nenápadně. S příchodem funkcí, jako jsou bezkontaktní platby, se z něj stává skutečný osobní asistent, který může v budoucnu nahradit i další zařízení,“ upřesňuje.
Budoucnost nositelné elektroniky
Chytré prsteny dokazují, že nositelná elektronika se zmenšuje, ale zároveň roste její význam v každodenním životě. Díky své kompaktnosti a komfortu si nacházejí cestu i tam, kde chytré hodinky nebo náramky mohou překážet – například při spánku nebo sportu.
„Pro spoustu lidí jsou prsteny elegantní alternativou k hodinkám. Mohou sledovat své zdraví, aniž by to bylo na první pohled vidět,“ dodává Šubrt.
Zatímco prodeje chytrých hodinek v Česku každoročně rostou, chytré prsteny si hledají své místo. Trend je však zřejmý – moderní technologie se stávají přirozenou součástí každodenního života. A zákazníci dokazují, že je doslova berou do vlastních rukou, a to nejen na Vánoce.
