V App Store přibude od příštího roku více reklam

Apple oznámil, že rozšíří počet reklam zobrazovaných ve výsledcích vyhledávání v App Store. Od roku 2026 se tak uživatelé dočkají nejen jediné sponzorované pozice na začátku výsledků, ale více reklamních pozic napříč celým seznamem.
Jedna reklama nestačí
Doposud byla jediná reklamní pozice umístěna na samém vrcholu. Pokud jste například hledali „Facebook“, často jste mohli vidět reklamu na TikTok, který cílil na konkrétní klíčová slova. Nyní však Apple umožní zobrazovat reklamy i dále ve výsledcích, což zvýší příležitosti pro inzerenty i vývojáře.
Apple vysvětluje, že přes 65 % stažení aplikací probíhá přímo po vyhledávání. Nový přístup má nabídnout více příležitostí ke stažení i mimo hlavní pozici. Reklamy budou i nadále zobrazovány podle aukčního modelu – inzerenti nebudou moci vybrat konkrétní pozici, systém ji určí automaticky na základě výše nabídky a dalších faktorů.
Fotogalerie
Formát reklamy zůstane stejný – tedy s možností využít výchozí nebo vlastní stránku produktu a volitelný deep link. Inzerenti budou účtováni klasicky za klepnutí (CPT) nebo instalaci (CPI). Stávající kampaně se automaticky zapojí do nových pozic bez nutnosti změn.
Stovky miliónů uživatelů týdně
Apple rovněž uvedl, že App Store navštíví každý týden přes 800 milionů uživatelů, přičemž více než 85 % z nich si stáhne alespoň jednu aplikaci. Reklamy na vrchní pozici mají podle Applu konverzní poměr přes 60 %.
Nové reklamní pozice budou dostupné od roku 2026 a budou podporovány na zařízeních s iOS a iPadOS 26.2 a vyššími. Více informací lze najít na oficiálních stránkách Apple Ads.