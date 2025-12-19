Na Apple Watch půjde již brzy získat další odznáček! Za cvičení ale nebude

Sbíráte na svých Apple Watch rádi nejrůznější odznáčky? Výborně. Další totiž budete moci získat v neděli 21. prosince na Světový den meditace. Tentokrát se však u jeho získávání nezapotíte, ba naopak. Půjde totiž o to, abyste se v maximální možné míře uklidnili.
Abyste odznáček v neděli 21. prosince získali, je třeba si přes Apple Watch zaznamenat alespoň 5 minut všímavosti skrze aplikaci Všímavost (Mindfulness) či jinou aplikaci, která je kompatibilní s Apple Zdraví a je schopná uložit svůj záznam do sekce Duševní stav. Za splnění této výzvy pak jako již tradičně dostanete odznáček spolu s nálepkami do iMessage a FaceTime, přičemž odznáček vám bude k dispozici v aplikaci Fitness.
Letos je tomu podruhé, co se Apple rozhodl Světový den meditace oslavit skrze výzvu na Apple Watch a je to také podruhé, co ke splnění využijeme jinou aplikaci než Cvičení. Právě tento přesah je však velmi zajímavý a do jisté míry naznačuje, že se chce Apple do budoucna vydat směrem k ještě většímu prolnutí jednotlivých částí systému.