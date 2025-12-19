Lara Croft míří na iPhony a to už příští rok!

Fanoušci Lary Croft teď určitě nemají nouzi o témata k debatě. Na jedné straně nás láká Tomb Raider Catalyst, který dorazí až v roce 2027, na druhé reimaginace úplně prvního dílu v roce 2026. Jenže čekání může být dlouhé a Square Enix jako by to tušil. Proto se vrací zpět tam, kde se celá moderní Lary éra vlastně narodila – k rebootu z roku 2013, který dorazí na iOS a Android už 12. února. A ne v osekané podobě, ale kompletní, s českými titulky a všemi dvanácti DLC. To znamená bonusové hrobky, upgrady a ikonické oblečky, takže žádné „mobile edition“ kompromisy, které hráče akorát naštvou.
Za portem stojí Feral Interactive, a kdo někdy narazil na jejich Alien: Isolation, XCOM 2 nebo Empire: Total War pro dotyková zařízení, ten ví, že tihle Britové si dávají záležet. Nejde o rychlý port, který se rozpadne při prvním swipu. Vývojáři slibují přizpůsobitelné ovládání, které zvládne jak hádanky, tak přestřelky, takže by člověk neměl mít pocit, že hraje akční adventuru s rukama svázanýma. A kdyby dotykové ovládání nesedlo vůbec, hra si rozumí i s gamepadem, myší a klávesnicí – což je u mobilních titulů věc, kterou uvidíš spíš výjimečně.
V jádru jde pořád o příběh, který tehdy Tomb Raideru zachránil krk. Mladá, nezkušená Lara ztroskotá na Yamatai a z dobrodružné výpravy se postupně stane brutální lekce přežití. Je fascinující sledovat, jak se z vystrašené archeoložky stává někdo, kdo si poradí s nepřáteli i pastmi, a přitom pořád bojuje sama se sebou. A protože jde o port bez příběhových změn, může si nová generace hráčů připomenout, proč právě tenhle reboot sérii znovu nastartoval.
Předobjednávky běží na App Store, předregistrace na Google Play, a cenovka 319 Kč znamená klasickou prémiovku – žádné reklamy, žádné mikrotransakční peklo, nic z toho, co obvykle znechutí mobilní hráče už po první misi. A upřímně, jestli existuje hra, která si zaslouží být hraná čistě a bez otravných bannerů, je to právě tahle.
Takže pokud tě při představě opětovného boje o přežití na Yamatai trochu zamrazí v zádech, nejsi v tom sám. A i když jde „jen“ o port, s ohledem na kvalitu původní hry a renomé Feralu může být návrat na ostrov překvapivě silným zážitkem. Minimálně do chvíle, než Lara otevře další kapitolu své kariéry na konzolích.