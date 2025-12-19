Apple oznámil zásadní změny iOS v Japonsku! Co vše se mění?

Japonsko se stává další zemí, kde Apple musel ustoupit regulatorům a otevřít svůj App Store a potažmo i iOS víc, než by se mu líbilo. V zemi totiž vstupuje v platnost nový Mobile Software Competition Act s tím, že v mnoha směrech velmi připomíná evropské DMA. Japonci tak dostávají App Store, který se mění k otevřenějšímu modelu, ale zároveň si Apple uhájil kontrolu tam, kde na ní opravdu trvá, konkrétně pak na poli bezpečnosti, ochrany děti a přímého sideloadingu.
Co se mění pro uživatele?
Uživatelé budou moci nově změnit funkci postranního tlačítka a spustit jím jiného hlasového asistenta než Siri. Teoreticky tak půjde mít na boku ChatGPT, Gemini či cokoliv jiného. To samo o sobě je krok, který by ještě před dvěma lety působil jako sci-fi. Zároveň Apple umožní alternativní platební metody přímo v aplikacích, a co víc, vývojáři z nich nově smějí odkazovat na web. Zásadní rozdíl oproti EU je ale v tom, že Apple donutil vývojáře dát tradiční in-app purchase možnost vedle alternativ, aby uživatel nepřehlédl, že pořád může platit přes Apple.
Alternativní marketplace ano, webové odkazy ne
Otevírá se také možnost používat alternativní app marketplaces. Uživatel si je dokonce může nastavit jako výchozí, takže App Store nemusí být jediná “brána” k softwaru. Na rozdíl od Evropy však Apple nepovolil distribuci přes úplně volné webové odkazy, takže marketplace je nutným prostředníkem. Apple tu tedy elegantně balancuje mezi dvěma světy, jelikož sice vyhoví zákonu, ale nepustí do systému úplně cokoliv, co si zrovna někdo nahraje na server.
Poplatky jednodušší než v EU
Samostatnou kapitolou jsou poplatky, které vypadají alespoň na papíře o poznání jednodušeji než v EU. Výše se odvíjí od toho, jak se aplikace distribuuje a jak se v ní platí. Nejnižší poplatek je 5 % u alternativních marketplace, nejvyšší kombinace 21 % za App Store plus 5 % za in-app purchase. Apple přitom tvrdí, že 100 % vývojářů na tom bude stejně nebo lépe než dnes. Zda se tak stane je ale samozřejmě v tuto chvíli prakticky neověřitelné.
Apple vs. kompromis: Japonsko není EU
Celkově je zajímavé sledovat, jak Apple přijímá kompromis. V Evropě měl svázané ruce výrazně víc, zatímco v Japonsku si prosadil možnost odmítat požadavky na interoperabilitu, pokud by ohrožovaly soukromí či bezpečnost. To je obrovský rozdíl a možná důvod, proč Apple japonský model dokonce veřejně označuje jako rozumnější.
Co se pak týče změn jako takových a toho, co znamenají pro uživatele, ve výsledku jim to přináší hlavně víc svobody při výběru prohlížeče, vyhledávače, navigace, hlasového asistenta i plateb. Pro vývojáře je to pak zajímavá příležitost, jak nabízet levnější nákupy a obejít část provizí. A pro Apple jde o přechod do světa, kde App Store není jedinou cestou, ale pořád zůstává dominantní a hlídá si, aby z jeho ekosystému nevznikl Divoký západ.