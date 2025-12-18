Zavřít reklamu

Vánoce jsou za dveřmi! Pořiďte si doživotní licenci MS Office 2021 za 30,25 € a WinOS 11 Pro za 12,25 €

Tiskové zprávy
Letem světem Applem

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu

Pokud vám vaše aktuální verze Office začíná připadat trochu zastaralá, možná je ten správný čas na upgrade, aniž byste se museli zavazovat k předplatnému. MS Office 2021 Professional pro Windows je v rámci vánoční výprodeje Godeal24 zlevněn na 30,25 € – z původní ceny 239 €. Ačkoli společnost MS před nějakou dobou vydala Office 2024, je stále drahý a nová verze není tak stabilní a známá jako Office 2021. Naproti tomu Office 2024 Home stojí po slevě Godeal24 139,99 €, což je téměř pětkrát více. Pokud nové funkce pro vás nejsou nezbytně nutné, Office 2021 Pro Key má významnou cenovou výhodu. Tato verze zahrnuje všechny základní aplikace: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (zdarma), OneNote, Publisher a Access. Vše běží lokálně, takže můžete pokračovat v práci, i když vypadne Wi-Fi. Zatímco Office 2021 Pro běží na Win, uživatelé Mac mají vynikající alternativu: Office 2021 Home and Business za pouhých 49,99 €, také jednorázový nákup, který poskytuje doživotní vlastnictví bez opakujících se poplatků za předplatné. Godeal24 poskytuje jasné pokyny k instalaci a aktivaci veškerého softwaru a stažení z oficiálních webových stránek zaručuje, že získáte originální, plně licencované produkty. Využijte šanci a proveďte upgrade hned teď!

100% originální Office za bezkonkurenční cenu

Vánoce letos přišly dřív! Využijte tyto skvělé slevy na Windows

Cenově zvýhodněné balíčky Windows + Office jsou tu pro vás (Slevový kód „SGO62„)

Získejte další software od Microsoftu s parádní slevou! (Slevový kód „SGO50„)

Množstevní slevy jsou tu pro vás

Další softwarové nástroje v akci

>>> Get More Tools

Jak zaplatit

  • Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!

  • Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.

  • Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.