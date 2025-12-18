Vánoce jsou za dveřmi! Pořiďte si doživotní licenci MS Office 2021 za 30,25 € a WinOS 11 Pro za 12,25 €

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu
Pokud vám vaše aktuální verze Office začíná připadat trochu zastaralá, možná je ten správný čas na upgrade, aniž byste se museli zavazovat k předplatnému. MS Office 2021 Professional pro Windows je v rámci vánoční výprodeje Godeal24 zlevněn na 30,25 € – z původní ceny 239 €. Ačkoli společnost MS před nějakou dobou vydala Office 2024, je stále drahý a nová verze není tak stabilní a známá jako Office 2021. Naproti tomu Office 2024 Home stojí po slevě Godeal24 139,99 €, což je téměř pětkrát více. Pokud nové funkce pro vás nejsou nezbytně nutné, Office 2021 Pro Key má významnou cenovou výhodu. Tato verze zahrnuje všechny základní aplikace: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (zdarma), OneNote, Publisher a Access. Vše běží lokálně, takže můžete pokračovat v práci, i když vypadne Wi-Fi. Zatímco Office 2021 Pro běží na Win, uživatelé Mac mají vynikající alternativu: Office 2021 Home and Business za pouhých 49,99 €, také jednorázový nákup, který poskytuje doživotní vlastnictví bez opakujících se poplatků za předplatné. Godeal24 poskytuje jasné pokyny k instalaci a aktivaci veškerého softwaru a stažení z oficiálních webových stránek zaručuje, že získáte originální, plně licencované produkty. Využijte šanci a proveďte upgrade hned teď!
100% originální Office za bezkonkurenční cenu
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only 29.25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Vánoce letos přišly dřív! Využijte tyto skvělé slevy na Windows
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Home – 2 Keys – 24.05€ (Only 12.03€/Key)
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.8€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Cenově zvýhodněné balíčky Windows + Office jsou tu pro vás (Slevový kód „SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.24€
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22.97€
- Project Professional 2021 – 1 PC – 25.70€
Získejte další software od Microsoftu s parádní slevou! (Slevový kód „SGO50„)
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 10 PC – 59.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 10 PC – 54.99€
- Access Professional 2021 – 1 PC – 22.36€
- Win Server 2025 Standard – 31.49€
- Win Server 2022 Standard – 26.19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27.21€
Množstevní slevy jsou tu pro vás
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
Jak zaplatit
- Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!
- Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.
- Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.
