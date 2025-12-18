iPhone Air 2 napraví hned dva neduhy svého předchůdce! Stane se díky tomu trhákem?

iPhone Air ve světě příliš nezaujal, což si Apple alespoň podle zdrojů portálu The Information velmi dobře uvědomuje a u druhé generace tohoto modelu chce proto jeho reputaci napravit. A pokud se tyto informace potvrdí, může být zaděláno na opravdu zajímavý telefon.
Zdroje výše zmíněného portálu totiž tvrdí, že hlavním zvažovaným vylepšením je přidání druhého zadního fotoaparátu. Aktuální iPhone Air sice nabízí 48Mpx Fusion foťák s kvalitním 2× zoomem, jenže absence ultraširokého objektivu je pro řadu uživatelů poměrně citelným kompromisem. Druhá generace by tak mohla konečně nabídnout univerzálnější fotografickou výbavu, která by Air přiblížila běžným modelům iPhonu a ubrala mu na pomyslné okleštěnosti. Druhou cestou, jak zvýšit atraktivitu iPhonu Air 2, pak má být cena. Současný model startuje v USA na 999 dolarech a v ČR na 29 990 Kč, což je částka, která vzhledem k jednomu reproduktoru, kratší výdrži baterie a dalším drobným omezením působí opravdu přestřeleně. Apple proto údajně zvažuje agresivnější cenovou politiku, která by tenhle ultratenký iPhone postavila do mnohem příznivějšího světla.
Co se týče termínu představení, iPhone Air 2 by se měl podle dostupných informací představit na jaře 2027. A pokud Apple skutečně zkombinuje praktičtější fotoaparáty s rozumnější cenou, mohl by se z designové zajímavosti konečně stát iPhone, který dává smysl i při každodenním používání. Doufejme tedy, že se nynější zprávy zakládají na pravdě a druhá generace iPhonu Air bude stát opravdu za to.