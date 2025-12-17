Zavřít reklamu

Žijete v této zemi? Pak byste si měli nainstalovat iOS 26.2 co nejdříve, jinak se vystavujete nebezpečí!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Pokud používáte iPhone 12 a žijete v Austrálii, iOS 26.2 je aktualizace, kterou byste rozhodně neměli odkládat. Apple totiž v pátek vydal nenápadný, ale poměrně zásadní podpůrný dokument, ve kterém přiznal technické problémy, jež mohly v určitých situacích zabránit uskutečnění tísňového hovoru na číslo 000.

Podle Applu se problém týkal hlavně uživatelů v regionálních oblastech, kteří se pokusili zavolat na tísňovou linku ve chvíli, kdy jejich primární mobilní síť nebyla dostupná. Přestože byl k dispozici alternativní operátor, hovor se v ojedinělých případech nepodařilo spojit. Apple zdůrazňuje, že šlo o výjimečnou situaci s nízkou pravděpodobností opakování, nicméně riziko úplně vyloučit nelze.

Zajímavé je, že problém se podle Applu netýká všech modelů. iPhone XS, XR, iPhone 11 ani novější modely od iPhonu 13 výš zůstávají mimo hru. Jediným dotčeným modelem je právě iPhone 12, pro který Apple vydal řešení v podobě aktualizace iOS 26.2. Ta podle firmy „poskytuje podporu pro tento scénář“, byť konkrétní technické detaily Apple tradičně nerozvádí.

Celá situace navíc připomíná nedávné zprávy o podobných potížích u některých telefonů Samsung, což naznačuje, že problém mohl souviset spíš s chováním mobilních sítí než s jedním konkrétním výrobcem. Apple navíc dodává, že operátoři už podnikají kroky, aby se podobná situace do budoucna neopakovala.

Pokud tedy iPhone 12 používáte a nacházíte se v Austrálii, aktualizace na iOS 26.2 by měla být prioritou. Najdete ji klasicky v Nastavení v sekci Obecné – Aktualizace softwaru. U funkcí, které se týkají tísňových volání, totiž i malé „vzácné“ riziko stojí za to brát vážně.

