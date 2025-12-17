Tyto Apple 5G modemy dostanou iPhony v příštím roce!

Začíná to vypadat, že Apple má v oblasti vlastních modemů rozjetou hned několik paralelních scénářů a teď se nám do nich díky úniku interního kódu daří nahlédnout o něco blíž. Z kernel debug kitu pro macOS, který se omylem dostal na veřejnost a Apple jej následně rychle stáhl, totiž vyplývají zajímavé detaily o iPhonu 17e i chystaných modelech iPhone 18 Pro.
Co se týče iPhonu 17e, ten by měl podle interního kódu dostat buď modem C1, nebo C1X, přičemž pravděpodobnější se zdá spíše druhá varianta. Zajímavé je ale hlavně to, co v dokumentech chybí. Nenaleznete v něm totiž žádnou zmínku o bezdrátovém čipu N1, který Apple letos poprvé použil pro pokročilejší bezdrátovou komunikaci včetně sítě Thread. Tato absence by mohla ve výsledku znamenat, že iPhone 17e nebude podporovat Thread, a tím pádem se o něco víc vzdálí světu chytré domácnosti, i když už poběží na čistě Apple řešení mobilního připojení.
Ještě zajímavější je ale pohled na iPhone 18 Pro. Tam totiž panuje podle všeho menší nejistota. V interním kódu se tyto modely objevují hned ve dvou variantách, konkrétně jednou s modemem C1X a podruhé s novější generací C2. To naznačuje, že v době vzniku debug kitu Apple ještě neměl definitivně rozhodnuto, zda u Pro modelů přejde plošně na C2, nebo zůstane u vylepšené verze první generace. Na rozdíl od modelu 17e se ale u Pro modelů počítá s přítomností čipu N1, takže tady by se o žádné funkční ochuzení jednat nemělo.
Je samozřejmě potřeba mít na paměti, že jde o informace z interního kódu, který vznikal v určité fázi vývoje a nemusí odrážet finální specifikace. Přesto tyto informace hezky zapadají do dlouhodobého vývoje úniků a toho, jak Apple postupně přebírá kontrolu nad klíčovými komponentami iPhonu. iPhone 17e, který by měl dorazit na jaře 2026, tak zjevně poslouží jako další testovací pole pro vlastní modemy, zatímco iPhone 18 Pro, plánovaný na podzim téhož roku, už má ambici nabídnout vyzrálejší a sjednocenější řešení.