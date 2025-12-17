Recenze FIXED Titanium Strap: Luxusní řemínek pro vaše chytré hodinky

V dnešní recenzi se podíváme na poměrně unikátní řemínek pro Apple Watch, který mi nedávno přistál na stole. Řeč je konkrétně o FIXED Titanium Strap, který si klade za cíl nejen být elegánem za každé situace, ale taktéž ukázat, že sázka na titan namísto hojně využívané oceli u kovových řemínků dává daleko větší smysl z hlediska uživatelského komfortu. Povedlo se mu to?
První „nastavení“ a kompatibilita
Protože se jedná o klasický článkový řemínek, je samozřejmě k dispozici možnost úpravy jeho délky, což se provádí skrze odnímání jednotlivých článků. To sice určitě není nejzábavnější práce na světě, ale dá se zvládnout bez hodinářských nervů, bez návštěvy servisního pultíku a hlavně opravdu rychle, což je fajn.
K sepnutí řemínků slouží zámek z nerezové oceli na spodní straně zápěstí, který je spolehlivý a drží pevně. Pravda, texturou je malilinko odlišný od titanu, takže dokonalou estetickou harmonii nepatrně narušuje, ale ne tolik, aby vás to po pár dnech iritovalo. Navíc, jak píšu výše, je zámek umístěn na spodní straně zápěstí, takže není na očích, což je rozhodně fajn.
Co se pak týče kompatibility, ačkoliv jsem testoval verzi pro Apple Watch, FIXED myslí i na další ekosystémy. K dispozici je provedení Garmin QuickFit a model určený pro Galaxy Watch Ultra, což je za mě příjemná změna oproti běžné praxi „Apple-only“. Všechny varianty přichází standardně ve dvou barvách – černé a přírodní. A upřímně, titan si jinou než tyhle dvě ani moc neumím představit.
Fotogalerie
Testování
Když jsem si poprvé nasadil FIXED Titanium Strap na Apple Watch, napadlo mě, že tohle by mohla být konečně skutečně ta vzácná kombinace stylu a pohodlí, kterou slibuje kdejaký výrobce, ale málokdo ji skutečně doručí. Titan tu totiž nepůsobí jako marketingové pozlátko, ale jako materiál, který má přinést něco navíc. Na mysli mám poměrně nízkou hmotnost, odolnost a vlastně i takovou tu „dospělost“, která silikonovým pásků prostě chybí. Protože co si budeme povídat, vzít si silikonový řemínek ke košili či obleku není úplně košer.
Já osobně testoval černou variantu v kombinaci s tmavšími modely Apple Watch, přičemž právě díky této barevné variantě jsem si tak mohl alespoň vyzkoušet, jak si povrchová úprava poradí s běžným používáním. Přeci jen, kovové řemínky bývají na různé oděrky a škrábance relativně náchylné, zejména pak na svých hranách. Zde ale musím říci, že jsem za pár dní testování zatím nic takového „nechytil“ a to i přesto, že řemínek rozhodně nešetřím.
Co mi pak přijde opravdu fajn, je hmotnost. Ta sice samozřejmě není tak nízká jako v případě silikonových či nylonových řemínků, ale troufám si říci, že je natolik nízká, že jí po pár minutách na zápěstí přestanete absolutně vnímat a to i v případě, že jste zvyklí na lehčí řemínky. Já používám primárně právě silikonové a to ještě ve verzi Nike s průduchy, ale určitě nemůžu říci, že bych při nošení FIXED Titanium Strap nějak trpěl těžkým zápěstím. Ba právě naopak.
Po chvíli je přechod ze silikonu téměř neznatelný, a naopak rozdíl oproti typově podobným ocelovým řemínkům je za mě osobně zásadní. Já si s tímto titanovým krasavcem vyzkoušel nejrůznější denní scénáře od celodenního pracovního běhání po městě, přes pohodovou procházku s rodinou pro výběr vánočního stromečku až po klidnější den u Macu a musím říci, že mi nikdy řemínek nepřišel těžký ani chladný. Přitom právě tyto dvě věci jsou nemocí některých kovových řemínků, což jsem v minulosti při jejich testování doslova pocítil na vlastní kůži.
Fajn je v tomto případě i to, že se v teplu nepřichytává k pokožce, netlačí, a i když jsem ho vzal do sprchy, nepůsobil nepříjemně. Už po pár dnech nošení si tak dle mého uvědomíte, že jeho největší předností je to, že o něm prakticky nevíte. A to je paradoxně u řemínků občas docela vzácné.
Nejvíc mě asi překvapilo, potažmo spíš potěšilo, jak univerzální ten řemínek je. Nosil jsem ho při psaní, na schůzkách, při sportu i při řízení a nikdy jsem neměl pocit, že se úplně nehodí. Silikon působí vedle něj trochu lacině, ocel zase těžce a studeně. Tady máte tak akorát. A když řemínek vezmete do ruky, pochopíte, proč je titan oblíbený v letectví i hodinařině – jeho pevnost je znát, ale přitom nepůsobí rigidně ani robustně.
Fotogalerie #2
Resumé
Pokud chcete kovový řemínek bez nevýhod oceli, FIXED Titanium Strap je jedna z cest, které dávají smysl. Titan tu totiž není jen na parádu, ale má reálný dopad na hmotnost a komfort, a právě proto mě tenhle kousek překvapil mnohem víc, než jsem čekal. Jestli tedy hledáte řemínek, který nemusíte sundávat při sportu, ale zároveň se za něj nebudete stydět na schůzce v práci, tohle je přesně ten typ produktu, který své kvality neprozrazuje na první dobrou. Spíš si je začnete uvědomovat až tehdy, když ho sundáte a najednou zjistíte, že vám na ruce vlastně chybí.