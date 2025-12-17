Zavřít reklamu

Interní iOS 26 odhalil hardwarové plány Applu na nejbližší roky! Co nás čeká?

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Únik, který nemá v posledních letech obdoby. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky dala popsat nynější situace kolem interních informací, které v posledních dnech posílá ven portál Macworld s odkazem na interní verzi iOS 26, ke které se jeho redaktoři dostali. A že je o co stát skutečně ve všech směrech. Ven se totiž dostala raná verze systému, kterou Apple v té době označoval ještě jako iOS 19, který dnes známe jako iOS 26, a spolu s ním i přehled zařízení, která už tehdy figurovala v interních plánech.

Pokud se pak ptáte na to, jak interní iOS 26 unikl, podle dostupných informací by se mělo jednat svým způsobem o shodu náhod. Konkrétně se měl prototyp iPhonu 16 či 16 Pro s touto verzí systému se měl dostat mimo Apple s tím, že software z něj měl následně kupec zveřejnit dál. Systém tak byl zřejmě rozprodán do médií, která jej následně analyzovala. Nemělo by tak jít ospekulace, ale o konkrétní kódová označení, která Apple skutečně používal.

Co únik potvrzuje nejzásadnějšího

Hned několik projektů zaujme už na první pohled, protože se o nich mluví roky, ale oficiální potvrzení dosud chybělo. Konkrétně jde o: 

  • Skládací iPhone – interně označený jako V68. Další jasný signál, že foldable iPhone není jen experiment na papíře.
  • AirTag 2 – druhá generace lokalizačního přívěsku je skutečně ve vývoji.
  • Nový Home hub – rovnou ve dvou variantách, což naznačuje širší ambice v oblasti chytré domácnosti.
AirTag 2 koncept 9 AirTag 2 koncept - 9
AirTag 2 koncept 8 AirTag 2 koncept - 8
AirTag 2 koncept 7 AirTag 2 koncept - 7
AirTag 2 koncept 6 AirTag 2 koncept - 6
AirTag 2 koncept 1 AirTag 2 koncept - 1
AirTag 2 koncept 2 AirTag 2 koncept - 2
Vstoupit do galerie

iPhony a dlouhodobé plánování

Únik zároveň ukazuje, jak daleko dopředu Apple plánuje celé produktové řady. V kódu se objevují nejen blízké generace, ale i modely vzdálenější v čase. V systému se objevují zmínky o: 

  • iPhone 17e
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max

To samo o sobě potvrzuje, že Apple má podobu svých klíčových zařízení rozkreslenou na několik let dopředu, o čemž se však ve výsledku hovoří dlouhodobě a tedy nejde vlastně o žádné překvapení, 

Domácnost, kterou Apple bere vážně

Vedle AirTagu 2 se v seznamu objevuje i řada zařízení pro domácnost, kde je vidět snaha vytvořit ucelený ekosystém.

  • HomePod mini nové generace
  • nová Apple TV
  • neznámé domácí zařízení, u kterého se spekuluje o kameře
  • projekt stolního robota, který zní možná bizarně, ale do dlouhodobé vize Applu zapadá
recenze apple TV 4K 2022 recenze apple TV 4K 2022
apple tv remote USB c apple tv remote USB-c
apple tv remote wooden sculpture apple tv remote wooden sculpture
apple tv device remote wooden sculpture apple tv device remote wooden sculpture
apple tv device wooden sculpture apple tv device wooden sculpture
apple tv device ports view apple tv device ports view
Vstoupit do galerie

Macy: od iPhonu po M6

Velmi zajímavá je část věnovaná Macům. Kromě očekávaného přechodu na čipy M5 a M6 se objevuje i projekt, který vybočuje.

  • levnější MacBook s čipem A18 Pro
  • MacBook Air a Pro s čipy M5
  • výhledově i generace MacBooků Pro s čipy M6

Pokud by se MacBook s „iPhonovým“ čipem dostal do výroby, šlo by o poměrně zásadní posun celé platformy. Zajímavé přitom je, že nezávisle na tomto úniku informovali o přípravách Macu s čipem z iPhone i novináři a analytici již v předešlých měsících. Jeho realizace se tedy zdá být dost pravděpodobná, přičemž představení by mohlo proběhnout snad už na začátku příštího roku. 

MacBook Air M4 1 MacBook Air M4 1
MacBook Air M4 2 MacBook Air M4 2
MacBook Air M4 3 MacBook Air M4 3
MacBook Air M4 4 MacBook Air M4 4
MacBook Air M4 5 MacBook Air M4 5
Vstoupit do galerie

Vision, brýle a hodinky

Únik se dotýká i zařízení, která Apple teprve hledá nebo postupně tvaruje. V tomto směru nás tedy podle všeho čeká opravdu zajímavá budoucnost. 

  • lehčí a dostupnější Vision Air
  • další generace Vision Pro
  • chytré AI brýle jako konkurence Meta Ray-Ban
  • nové generace Apple Watch, včetně řady Ultra

Celý seznam je potřeba brát s odstupem. Apple řadu projektů nikdy neuvede, jiné může výrazně upravit nebo zrušit. Přesto tenhle únik jasně ukazuje, že skládací iPhone už není vzdálená teorie a že Apple má před sebou období, kdy se jeho produktové portfolio může začít měnit výrazně rychleji než v posledních letech.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.