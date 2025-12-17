Interní iOS 26 odhalil hardwarové plány Applu na nejbližší roky! Co nás čeká?

Únik, který nemá v posledních letech obdoby. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky dala popsat nynější situace kolem interních informací, které v posledních dnech posílá ven portál Macworld s odkazem na interní verzi iOS 26, ke které se jeho redaktoři dostali. A že je o co stát skutečně ve všech směrech. Ven se totiž dostala raná verze systému, kterou Apple v té době označoval ještě jako iOS 19, který dnes známe jako iOS 26, a spolu s ním i přehled zařízení, která už tehdy figurovala v interních plánech.
Pokud se pak ptáte na to, jak interní iOS 26 unikl, podle dostupných informací by se mělo jednat svým způsobem o shodu náhod. Konkrétně se měl prototyp iPhonu 16 či 16 Pro s touto verzí systému se měl dostat mimo Apple s tím, že software z něj měl následně kupec zveřejnit dál. Systém tak byl zřejmě rozprodán do médií, která jej následně analyzovala. Nemělo by tak jít ospekulace, ale o konkrétní kódová označení, která Apple skutečně používal.
Co únik potvrzuje nejzásadnějšího
Hned několik projektů zaujme už na první pohled, protože se o nich mluví roky, ale oficiální potvrzení dosud chybělo. Konkrétně jde o:
- Skládací iPhone – interně označený jako V68. Další jasný signál, že foldable iPhone není jen experiment na papíře.
- AirTag 2 – druhá generace lokalizačního přívěsku je skutečně ve vývoji.
- Nový Home hub – rovnou ve dvou variantách, což naznačuje širší ambice v oblasti chytré domácnosti.
iPhony a dlouhodobé plánování
Únik zároveň ukazuje, jak daleko dopředu Apple plánuje celé produktové řady. V kódu se objevují nejen blízké generace, ale i modely vzdálenější v čase. V systému se objevují zmínky o:
- iPhone 17e
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
To samo o sobě potvrzuje, že Apple má podobu svých klíčových zařízení rozkreslenou na několik let dopředu, o čemž se však ve výsledku hovoří dlouhodobě a tedy nejde vlastně o žádné překvapení,
Domácnost, kterou Apple bere vážně
Vedle AirTagu 2 se v seznamu objevuje i řada zařízení pro domácnost, kde je vidět snaha vytvořit ucelený ekosystém.
- HomePod mini nové generace
- nová Apple TV
- neznámé domácí zařízení, u kterého se spekuluje o kameře
- projekt stolního robota, který zní možná bizarně, ale do dlouhodobé vize Applu zapadá
Macy: od iPhonu po M6
Velmi zajímavá je část věnovaná Macům. Kromě očekávaného přechodu na čipy M5 a M6 se objevuje i projekt, který vybočuje.
- levnější MacBook s čipem A18 Pro
- MacBook Air a Pro s čipy M5
- výhledově i generace MacBooků Pro s čipy M6
Pokud by se MacBook s „iPhonovým“ čipem dostal do výroby, šlo by o poměrně zásadní posun celé platformy. Zajímavé přitom je, že nezávisle na tomto úniku informovali o přípravách Macu s čipem z iPhone i novináři a analytici již v předešlých měsících. Jeho realizace se tedy zdá být dost pravděpodobná, přičemž představení by mohlo proběhnout snad už na začátku příštího roku.
Vision, brýle a hodinky
Únik se dotýká i zařízení, která Apple teprve hledá nebo postupně tvaruje. V tomto směru nás tedy podle všeho čeká opravdu zajímavá budoucnost.
- lehčí a dostupnější Vision Air
- další generace Vision Pro
- chytré AI brýle jako konkurence Meta Ray-Ban
- nové generace Apple Watch, včetně řady Ultra
Celý seznam je potřeba brát s odstupem. Apple řadu projektů nikdy neuvede, jiné může výrazně upravit nebo zrušit. Přesto tenhle únik jasně ukazuje, že skládací iPhone už není vzdálená teorie a že Apple má před sebou období, kdy se jeho produktové portfolio může začít měnit výrazně rychleji než v posledních letech.