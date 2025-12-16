Upoutávka roku je tu! ČT láká na cukrářskou soutěž skrze Kingdom Come: Deliverance 2 a výsledek stojí za to

Co vznikne, když se spojí jedna z nejúspěšnějších a nejlepších her letoška s upoutávkou na cukrářskou a pekařskou soutěž Peče celá země? Tak přesně tuto otázku si nedávno položila Česká televize, která se chystá od začátku příštího roku tuto oblíbenou soutěž opět vysílat. A nutno dodat, že bude-li soutěž stejně tak kvalitní jako upoutávka inspirovaná Kingdom Come: Deliverance II, je rozhodně na co se těšit. Protože to, co z této kombinace nyní vzešlo a ještě pár dní vycházet bude, stojí rozhodně za pozornost! Ostatně, posuďte ve videích níže sami.
