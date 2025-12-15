Spotify má výpadek

Pokud vás v posledních minutách zlobí Spotify, rozhodně v tom nejste sami. Oblíbená streamovací služba si totiž v pondělí vybrala slabší chvilku a řadě uživatelů po celém světě jednoduše přestala fungovat.
Před pár desítkami minut začal Downdetector zaznamenávat prudký nárůst hlášení o výpadcích. Uživatelé si stěžují na to, že se Spotify nenačítá, nejde procházet knihovna, přehrávat hudba ani podcasty a aplikace je v podstatě nepoužitelná. Výpadek je zjevně plošný, i když se netýká úplně všech.
Spotify už potíže oficiálně potvrdilo s tím, že o problému ví a intenzivně jej řeší. Žádné další detaily ale zatím nezveřejnilo a ani neupřesnilo, kdy by se služba měla vrátit do normálu. Pokud vám tedy Spotify dnes stávkuje, nezbývá než čekat – a třeba dočasně oprášit jinou hudební aplikaci nebo se vrátit ke starým dobrým staženým playlistům.