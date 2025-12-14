Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

< >
Hamlet
Připravte se na jiného Hamleta: nadčasový příběh pomsty je nově ztvárněn jako moderní psychologický thriller.
Until Dawn
Clover a její přátelé jsou loveni a uvězněni ve smrtící časové smyčce – mají jen pár pokusů, jak přežít.
S větrem o závod
Muriel a Lee začínají nový život, který naruší příjezd Leeho bratra. Muriel tajně propadne dostihům a najde lásku, v niž nedoufala.
Jako nikdy
Umírající malíř Vladimír Holas tráví poslední dny s partnerkou Karlou a sestrou Jarunou. Trojice svádí marný boj se smrtí i mezi sebou.
Guy Ritchie: Pouto
Po přepadení udělá afghánský tlumočník Ahmed vše, aby zachránil život seržanta americké armády Johna Kinleyho.