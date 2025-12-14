Zavřít reklamu

Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Hamlet

Připravte se na jiného Hamleta: nadčasový příběh pomsty je nově ztvárněn jako moderní psychologický thriller.

Until Dawn

Clover a její přátelé jsou loveni a uvězněni ve smrtící časové smyčce – mají jen pár pokusů, jak přežít.

S větrem o závod

Muriel a Lee začínají nový život, který naruší příjezd Leeho bratra. Muriel tajně propadne dostihům a najde lásku, v niž nedoufala.

Jako nikdy

Umírající malíř Vladimír Holas tráví poslední dny s partnerkou Karlou a sestrou Jarunou. Trojice svádí marný boj se smrtí i mezi sebou.

Guy Ritchie: Pouto

Po přepadení udělá afghánský tlumočník Ahmed vše, aby zachránil život seržanta americké armády Johna Kinleyho.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.