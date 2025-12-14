Skvělé méně známé iOS aplikace, které stojí za pozornost

Heark
Aplikace Heark slouží k nahrávání zvukových záznamů s možností jejich automatického přepisu do textu. Skvěle se hodí pro zaznamenávání porad, rozhovorů i rychlých myšlenek. Ve vytvořených přepisech lze snadno vyhledávat, jednotlivé nahrávky přehledně spravovat a hotové texty pohodlně exportovat do různých formátů, například jako dokument nebo CSV soubor.
Fotogalerie
Quick Launch
Quick Launch umožňuje mít nejpoužívanější weby, aplikace i zkratky neustále po ruce přímo ze zamčené obrazovky iPhonu. Uživatel si může vytvořit neomezené množství widgetů a pro každý styl uzamčení nastavit vlastní sadu ikon. K dispozici jsou nejen klasické symboly aplikací a webů, ale i tisíce grafických ikon nebo vlastní fotografie. Velkou výhodou je, že aplikace funguje zcela zdarma a bez reklam.
Fotogalerie #2
Flow: Diary, Calendar, Gallery
Flow je komplexní deníková aplikace, která propojuje textové zápisky s fotografiemi, videi, kalendářem i mapovými podklady. Ke každému záznamu si můžete uložit nejen vzpomínku samotnou, ale také přesné místo a čas, kdy vznikla. Výsledkem je přehledná digitální kronika, která vám umožní kdykoliv se vrátit k důležitým okamžikům vašeho života.
Fotogalerie #3
One Task
One Task přistupuje k plánování úkolů minimalistickým způsobem a záměrně odbourává zbytečný chaos dlouhých seznamů. Aplikace vám vždy zobrazí pouze jeden aktuální úkol, na který se můžete plně soustředit. Pořadí jednotlivých úkolů si navíc snadno upravíte přímo ve widgetu podle vlastních priorit a pracovního tempa.
Fotogalerie #4
Demus: Easy Music Streaming
Demus je bezplatná aplikace pro streamování hudby, kterou lze používat bez registrace a bez předplatného. Nabízí poslech skladeb, alb, playlistů i hudebních videí, vytváření vlastních seznamů a ukládání oblíbených písní. Nechybí ani zobrazení textů skladeb, základní informace o interpretech, podpora AirPlay, přehrávání v automobilu a přehledná statistika poslechu na konci roku.