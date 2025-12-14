Zavřít reklamu

Využijte Soubory na iPhonu naplno s těmito tipy a triky

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Rychlé skenování papírových dokumentů

Potřebujete uložit fakturu, smlouvu nebo poznámku, ale nemáte po ruce skener? Soubory mají vlastní vestavěný nástroj.
V záložce Prohlížení klepněte vpravo nahoře na tři tečky a zvolte Naskenovat dokumenty. Aplikace zachytí snímek přes fotoaparát, automaticky upraví perspektivu, ořízne okraje a nabídne rovnou uložení do vámi určené složky.
Výsledek bývá překvapivě kvalitní – ideální na cestách i při práci z domova.

skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_3
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_1
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_4
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_5
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_6
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_7
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_8
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_9
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_10
Oblíbené složky po ruce díky připnutí

Každý z nás má alespoň jednu složku, do které sahá několikrát denně. Místo neustálého hledání v dlouhém seznamu můžete složku připnout mezi Oblíbené. Stačí na ni dlouze klepnout a vybrat možnost Přidat do Oblíbených. Hned se přesune do horní části hlavní obrazovky, kde ji budete mít neustále na očích. Je to drobnost, ale při každodenním používání výrazně zrychlí orientaci v úložišti.

soubory ios tipy triky soubory_ios_oblibene_slozka1
soubory ios tipy triky soubory_ios_oblibene_slozka2
soubory ios tipy triky soubory_ios_oblibene_slozka3
soubory ios tipy triky soubory_ios_oblibene_slozka4
Úpravy, poznámky a podpisy přímo v souboru

Chcete rychle podepsat PDF, přidat poznámku do fotky nebo zvýraznit důležitou část dokumentu? Nemusíte otevírat žádnou další aplikaci.
V zobrazení souboru klepněte na ikonu tužky dole na obrazovce. Otevře se nástroj pro anotace, kde můžete kreslit, psát text, přidávat tvary nebo zvýrazňovat. Skvěle se hodí pro komentování pracovních materiálů i pro drobné úpravy obrázků před jejich odesláním.

5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory9
5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory16
5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory11
5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory10
5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory15
Komprimace souborů a složek bez aplikací navíc

Potřebujete zabalit několik dokumentů do jedné přílohy? iOS to zvládne sám. Otevřete složku, klepněte na Vybrat, označte soubory a poté stiskněte tři tečky vpravo dole. Z nabídky vyberte Komprimovat. iPhone okamžitě vytvoří ZIP archiv a umístí ho do stejné složky. Praktické při sdílení většího množství dat nebo archivaci.

Soubory iPhone komprimace Soubory iPhone komprimace
Soubory iPhone komprimace iOS 16 Soubory komprimace 2
Soubory iPhone komprimace iOS 16 Soubory komprimace 3
Soubory iPhone komprimace iOS 16 Soubory komprimace 4
Přístup k domácímu serveru nebo NAS přímo z iPhonu

Aplikace Soubory si rozumí i s firemními a domácími úložišti. V sekci Prohlížení zvolte tři tečky a pokračujte na Připojit k serveru. Poté zadáte adresu typu smb://… a přihlásíte se svými údaji. Po úspěšném připojení se server objeví stejně jako běžná složka a můžete v něm pracovat podobně jako na počítači. Výborné pro NAS zařízení i sdílené firemní servery.

iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 2
iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 3
iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 4
iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 5
iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 1
