Využijte Soubory na iPhonu naplno s těmito tipy a triky

Rychlé skenování papírových dokumentů
Potřebujete uložit fakturu, smlouvu nebo poznámku, ale nemáte po ruce skener? Soubory mají vlastní vestavěný nástroj.
V záložce Prohlížení klepněte vpravo nahoře na tři tečky a zvolte Naskenovat dokumenty. Aplikace zachytí snímek přes fotoaparát, automaticky upraví perspektivu, ořízne okraje a nabídne rovnou uložení do vámi určené složky.
Výsledek bývá překvapivě kvalitní – ideální na cestách i při práci z domova.
Oblíbené složky po ruce díky připnutí
Každý z nás má alespoň jednu složku, do které sahá několikrát denně. Místo neustálého hledání v dlouhém seznamu můžete složku připnout mezi Oblíbené. Stačí na ni dlouze klepnout a vybrat možnost Přidat do Oblíbených. Hned se přesune do horní části hlavní obrazovky, kde ji budete mít neustále na očích. Je to drobnost, ale při každodenním používání výrazně zrychlí orientaci v úložišti.
Úpravy, poznámky a podpisy přímo v souboru
Chcete rychle podepsat PDF, přidat poznámku do fotky nebo zvýraznit důležitou část dokumentu? Nemusíte otevírat žádnou další aplikaci.
V zobrazení souboru klepněte na ikonu tužky dole na obrazovce. Otevře se nástroj pro anotace, kde můžete kreslit, psát text, přidávat tvary nebo zvýrazňovat. Skvěle se hodí pro komentování pracovních materiálů i pro drobné úpravy obrázků před jejich odesláním.
Komprimace souborů a složek bez aplikací navíc
Potřebujete zabalit několik dokumentů do jedné přílohy? iOS to zvládne sám. Otevřete složku, klepněte na Vybrat, označte soubory a poté stiskněte tři tečky vpravo dole. Z nabídky vyberte Komprimovat. iPhone okamžitě vytvoří ZIP archiv a umístí ho do stejné složky. Praktické při sdílení většího množství dat nebo archivaci.
Přístup k domácímu serveru nebo NAS přímo z iPhonu
Aplikace Soubory si rozumí i s firemními a domácími úložišti. V sekci Prohlížení zvolte tři tečky a pokračujte na Připojit k serveru. Poté zadáte adresu typu smb://… a přihlásíte se svými údaji. Po úspěšném připojení se server objeví stejně jako běžná složka a můžete v něm pracovat podobně jako na počítači. Výborné pro NAS zařízení i sdílené firemní servery.