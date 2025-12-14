Zavřít reklamu

Recenze univerzálního držáku Swissten: Skvělý pomocník

Recenze
Jan Vajdák
Někdy jsou ta nejjednodušší řešení ta nejlepší. Hledáte způsob, jak uchytit telefon na kuchyňskou linku při vaření, na opěrku v autě pro děti, nebo na stole v kanceláři, kde není místo na velký stojan? Univerzální držák smartphonů Swissten s čelisťovým přichycením je kompaktní „pavouk“, který se chytí téměř čehokoliv. Je to přesně ten typ příslušenství, o kterém nevíte, že ho potřebujete, dokud ho poprvé nezkusíte.

Uchytí se (skoro) všude

Hlavní zbraní tohoto držáku je jeho upínací mechanismus. Místo přísavek nebo lepení využívá silné mechanické čelisti, které se rozevřou až na tloušťku 35 mm, což z něj dělá neskutečně variabilní nástroj. Například v kuchyni jej přicvaknete na hranu linky nebo poličku a můžete pohodlně sledovat recepty bez toho, aby se telefon válel po pracovní desce. V kanceláři jej přichytíte na hranu stolu nebo monitoru. Díky svým rozměrům je ideální do vlaku nebo letadla, kde ho přicvaknete na stoleček před vámi, nebo v autě na opěrku hlavy pro pasažéry vzadu.

Pro obry i trpaslíky

Nemusíte se bát, že by se váš telefon do držáku nevešel. Rozpětí pro telefon je velkorysé, neboť zvládne zařízení o šířce až 105 mm (nebo úhlopříčce 4,7” až 8,5”). To znamená, že bez problémů pojme i ty největší modely jako iPhone Pro Max nebo Samsung Galaxy Ultra, a to i v ochranném krytu. Díky otočnému kloubu si pak můžete telefon nastavit přesně do takového úhlu, jaký potřebujete pro sledování videí nebo videohovory.

Bezpečnost a zpracování

Přestože je držák vyroben převážně z plastu (kombinace ABS a polykarbonátu) pro zachování nízké hmotnosti, působí robustně. Klíčovým prvkem jsou měkké silikonové vložky. Ty najdete jak v čelistech pro uchycení k nábytku, tak v čelistech držících telefon. Díky tomu máte jistotu, že držák nepoškrábe ani váš stůl, ani tělo smartphonu. S rozměry 10 × 6,7 × 6,5 cm a váhou necelých 100 gramů je tento držák ideálním kandidátem do každého batohu nebo cestovní tašky. Nezabere téměř žádné místo, ale na cestách odvede spoustu práce.

Závěr

Držák Swissten s čelisťovým přichycením není technologický zázrak plný čipů, je to poctivý kus mechanického příslušenství. Pokud hledáte levný, ale extrémně praktický způsob, jak stabilizovat telefon při vaření, práci nebo cestování, je tento držák skvělou volbou. Jeho síla tkví v jednoduchosti a univerzálnosti.

