Recenze JBL BAR 500 MK2: Když zvuk přestane být jen doplňkem a stane se zážitkem

Většina z nás investuje nemalé prostředky do kvalitní televize. Hledáme dokonalou černou, vysoký jas, 4K rozlišení a co nejrealističtější barvy. Často však zapomínáme na druhou polovinu filmového zážitku. A sice na zvuk. Plochý design moderních televizorů je sice esteticky nádherný, ale do centimetrového těla zkrátka nelze vměstnat reproduktory, které by byly dostatečně kvalitní. Právě zde přichází na scénu JBL BAR 500 MK2. Zařízení, které si neklade za cíl nic menšího, než proměnit váš obývací pokoj v soukromý kinosál.
Tento model je hrdým zástupcem zcela nové generace audio systémů od amerického giganta. Určitě je třeba zmínit, že BAR 500 MK2 je klíčovou součástí nové série MK2, která komplexně pokrývá potřeby všech typů posluchačů. Rodinu doplňují kompaktnější model BAR 300 MK2, vyšší modely BAR 800 MK2 a BAR 1000 MK2 s odnímatelnými reproduktory a absolutní technologická špička, vlajková loď BAR 1300 MK2. Model 500 MK2 v této hierarchii tedy zaujímá pozici „zlaté střední cesty.“
Design a konstrukce: Minimalismus s ukrytou silou
Hned po vybalení vás JBL BAR 500 MK2 zaujme svým designem. V JBL pochopili, že soundbar má být slyšet, nikoliv nutně vidět. Hlavní jednotka o šířce 94 cm je elegantní, nízká (pouhých 5 cm na výšku) v kvalitní matně černé úpravě, která neodráží světlo z televize a nepůsobí rušivě. Díky svému nízkému profilu se pohodlně vejde pod většinu moderních televizorů postavených na stolku, aniž by zasahovala do obrazu nebo blokovala senzor pro dálkové ovládání.
Pod kapotou hlavní jednotky se však skrývají skutečně zajímavé komponenty. Nachází se zde pětice speciálních „racetrack“ měničů (oválných reproduktorů o rozměrech 42 x 80 mm) a čtyři výškové tweetery o průměru 0,75 palce (20 mm). Tato konfigurace není náhodná. Je navržena tak, aby pokryla celé frekvenční spektrum od krystalicky čistých výšek až po srozumitelné středy.
To pravé „monstrum“ však číhá v druhé krabici. Bezdrátový subwoofer s 10palcovým (260 mm) měničem je něco, co v této cenové kategorii často nevidíte. Mnoho konkurenčních soundbarů se spoléhá na 6 nebo 8palcové subwoofery. Rozdíl ve velikosti membrány je zásadní. Desetipalcový měnič dokáže rozhýbat mnohem větší objem vzduchu, což se projevuje fyzickým tlakem, který cítíte na hrudi při každém výbuchu nebo dunění motoru (máte-li basy nastavené na maximum). Subwoofer má rozměry 325 x 400 x 325 mm a váží úctyhodných 8,1 kg.
Fotogalerie
Výkon 750 W: Energie, která vás zatlačí do sedačky
Celkový výstupní výkon sestavy dosahuje ohromujících 750 W. Pro běžný obývací pokoj o velikosti 20 až 40 metrů čtverečních je to hodnota, kterou v menším bytě pravděpodobně nikdy nevyužijete na maximum.
Soundbar se nemusí „trápit“ na hranici svých možností, aby zahrál hlasitě. I při nižších hlasitosti podává soundbar vskutku dobrý výkon. Když ale přijde akční scéna v podobě výbuchu, výstřelu či rozbití okna, systém má dostatek výkonu na to, aby okamžitě a bez zkreslení přenesl masivní nárůst decibelů. Subwoofer se postará o to, aby vaše podlaha věděla o každém výstřelu. Hlavní lišta naprostou přesností vykresluje svištění kulek nebo tříštění skla.
Dolby Atmos a MultiBeam 3.0: Prostorový zvuk bez zadních reproduktorů
Jednou z nejčastějších obav při nákupu soundbaru bez fyzických zadních reproduktorů je absence prostorového efektu. JBL BAR 500 MK2 tento mýtus boří pomocí dvou klíčových technologií. Dolby Atmos a patentované technologie MultiBeam™ 3.0.
Zatímco Dolby Atmos se stará o objektové zpracování zvuku (máte pocit, že se objekt pohybuje prostorem), technologie MultiBeam zajišťuje ve vašem obýváku jeho přenos. Soundbar využívá pokročilé algoritmy a směrování měničů k tomu, aby vysílal zvukové paprsky (beams) směrem ke stěnám vaší místnosti. Tyto paprsky se odrážejí a putují k uším posluchače ze stran a částečně i zezadu.
Výsledek je fascinující. Sedíte na gauči a najednou slyšíte letadlo, jak vám přelétá nad hlavou, nebo dav lidí, který prochází kolem vás. Jednou se mi dokonce stalo, že jsem měl pocit, že z venku štěká pes. Zvuková scéna se tak neodehrává jen před vámi pod televizí, ale rozšiřuje se do šířky i do hloubky. Samozřejmě, fyzické zadní reproduktory (které mají vyšší modely) jsou v lokalizaci ještě přesnější, ale pro ty, kteří nechtějí tahat kabely nebo nemají místo za sedačkou, je výkon MultiBeam 3.0 u modelu BAR 500 MK2 naprosto dostačující.
Fotogalerie #2
Inteligentní funkce: PureVoice 2.0 a SmartDetails
Častým problémem moderních filmů je špatný mix zvuku, kdy jsou efekty příliš hlasité a dialogy utopené a nesrozumitelné. Divák pak tráví večer s ovladačem v ruce a neustále mění hlasitost. JBL tento problém elegantně řeší technologií PureVoice 2.0. Systém v reálném čase analyzuje přicházející audio signál. Pokud detekuje lidský hlas, automaticky optimalizuje jeho frekvence tak, aby vystoupil do popředí, aniž by tím potlačil okolní efekty. Nezáleží na tom, zda sledujete akční film plný explozí nebo tiché drama se šeptanými dialogy. Každému slovu je rozumět jasně a zřetelně.
Ruku v ruce s tím jde funkce SmartDetails. Ta se stará o to, aby nezanikly ani ty nejjemnější nuance zvukové stopy. Vrzání podlahy v hororu, cinknutí lžičky o hrnek, vzdálený vítr. To jsou detaily, které dělají atmosféru. JBL BAR 500 MK2 je vytahuje na světlo a zajišťuje, že zvuk je vyvážený a bohatý.
Snadná kalibrace: Zvuk na míru vaší místnosti
Každý obývací pokoj je jiný. Někdo má těžké závěsy a koberec, jiný má moderní interiér plný skla a poliček.To vše zásadně ovlivňuje akustiku. To, co hraje skvěle v showroomu, může doma znít dunivě nebo ostře.
JBL BAR 500 MK2 je vybaven funkcí snadné kalibrace zvuku. Po instalaci soundbar vyšle sérii testovacích tónů, které „ohmatají“ vaši místnost. Mikrofony v soundbaru změří, jak se zvuk odráží od stěn a nábytku, a následně procesor vypočítá ideální nastavení ekvalizace a zpoždění kanálů. Celý proces trvá chvíli a výsledek je okamžitě slyšitelný. 3D efekt je přesnější a basy jsou pevnější.
Konektivita a budoucnost: Připraveno na vše
Z hlediska konektivity je BAR 500 MK2 vybaven špičkově. Základem je HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel). Stačí jeden HDMI kabel do vašeho televizoru a máte zajištěn přenos nekomprimovaného zvuku Dolby Atmos. Navíc HDMI vstup na soundbaru podporuje 4K Dolby Vision passthrough. To znamená, že do soundbaru můžete připojit například herní konzoli (PlayStation 5, Xbox Series X) nebo 4K Blu-ray přehrávač a obraz projde do televize v plné kvalitě bez degradace, zatímco zvuk si soundbar rovnou zpracuje. Důležité je rovněž sdělit, že soundbar je kompatibilní s každým televizorem s HDMI.
Pro bezdrátové streamování je k dispozici Bluetooth ve verzi 5.3, což zajišťuje stabilní připojení a nižší latenci. Ještě zajímavější je však podpora Wi-Fi a integrace do ekosystémů chytré domácnosti. Soundbar podporuje AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) a Chromecast built-in. Ať už máte iPhone nebo Android, dostat hudbu ze Spotify, Tidal nebo Apple Music do soundbaru je otázkou jednoho kliknutí na displeji telefonu, a to v mnohem vyšší kvalitě než přes běžné Bluetooth.
Aplikace JBL ONE: Centrum velení
Všechna nastavení, aktualizace a personalizace se odehrávají v přehledné aplikaci JBL ONE. Zapomeňte na složitá menu na malém displeji soundbaru. V aplikaci si můžete přesně nastavit ekvalizér (upravit basy, středy, výšky), ovládat kalibraci, synchronizovat audio s videem nebo spravovat integrované hudební služby. Aplikace také zajišťuje, že váš soundbar bude mít vždy nejnovější firmware s případnými novými funkcemi.
Závěr
JBL BAR 500 MK2 není levné zařízení, ale při pohledu na to, co nabízí, je jeho cena plně opodstatněná. Neplatíte zde jen za značku, ale za robustní kus hardwaru s masivním 10palcovým subwooferem, který v této třídě nemá konkurenci, a za software, který dokáže v běžném obýváku vykouzlit iluzi velkého kina. Jeho síla spočívá v univerzálnosti. Ve dne poskytne čistý zvuk pro televizní zprávy a seriály díky funkci PureVoice. Odpoledne roztančí byt hudbou streamovanou přes Wi-Fi s basy a večer vás díky Dolby Atmos a MultiBeam 3.0 přenese doprostřed válečné vřavy nebo na stadion plný fanoušků. Pokud hledáte soundbar, je JBL BAR 500 MK2 jednou z nejlepších voleb na současném trhu. Jeho cena je 16 390 korun.
Slevový kód
Exkluzivně pro naše čtenáře zde máme slevu. Pro prvních pět objednávek máme slevu 15 %. Stačí při objednávce zadat kód „LSABAR15„.