Zavřít reklamu

Podzimní a zimní New York pohledem iPhone 17 Pro

Vše o Apple
Roman Zavřel
0

Když se mě někdo zeptá kdy navštívit New York, říkám kdykoli. Existuje však jedno období, které je magičtější než ty ostatní a to je podzim. Dny kdy sluneční paprsky ještě stále ukazují svoji sílu, ale zároveň je již ve vzduchu cítit blížící se zima, jsou úžasné. Během posledních tří měsíců jsem pořídil pár fotek z iPhone 17 Pro právě v tomto období a vy se tak můžete v následující galerii podívat na to, jak fotí iPhone 17 Pro bez jakýchkoli úprav. Samozřejmě nechybí ani Vánoční výzdoby, které pomalu, ale jistě začínají zdobit celý New York.

IMG 0408 2 IMG_0408 2
NYC subway NYC subway
IMG 8949 IMG_8949
IMG 9333 IMG_9333
IMG 0322 IMG_0322
IMG 9717 IMG_9717
IMG 9777 IMG_9777
IMG 9341 IMG_9341
IMG 9779 IMG_9779
IMG 9719 IMG_9719
IMG 9733 IMG_9733
IMG 9695 IMG_9695
IMG 9588 IMG_9588
IMG 9747 IMG_9747
IMG 9755 IMG_9755
IMG 9769 IMG_9769
IMG 9773 IMG_9773
IMG 9411 IMG_9411
IMG 9532 IMG_9532
IMG 9542 IMG_9542
IMG 9554 IMG_9554
IMG 9569 IMG_9569
IMG 9576 IMG_9576
IMG 9345 IMG_9345
IMG 9359 IMG_9359
IMG 9366 IMG_9366
IMG 9375 IMG_9375
IMG 9377 IMG_9377
IMG 9402 IMG_9402
IMG 8760 IMG_8760
IMG 8785 2 IMG_8785 2
IMG 9019 2 IMG_9019 2
IMG 9317 IMG_9317
IMG 9322 IMG_9322
IMG 9578 IMG_9578
IMG 9335 IMG_9335
IMG 0303 IMG_0303
IMG 0314 IMG_0314
IMG 0315 IMG_0315
IMG 0319 IMG_0319
IMG 8749 IMG_8749
IMG 8750 IMG_8750
IMG 8756 IMG_8756
IMG 0090 IMG_0090
IMG 0098 IMG_0098
IMG 0118 IMG_0118
IMG 0149 IMG_0149
IMG 0179 IMG_0179
IMG 0195 IMG_0195
IMG 0209 IMG_0209
IMG 0285 IMG_0285
IMG 1100 IMG_1100
IMG 1073 IMG_1073
IMG 1043 IMG_1043
IMG 2767 IMG_2767
IMG 0714 2 IMG_0714 2
IMG 1038 IMG_1038
IMG 0698 IMG_0698
IMG 0671 2 IMG_0671 2
IMG 0673 2 IMG_0673 2
IMG 0681 IMG_0681
IMG 0568 2 IMG_0568 2
IMG 0565 2 IMG_0565 2
IMG 0560 IMG_0560
IMG 1085 IMG_1085
IMG 0412 2 IMG_0412 2
IMG 0402 2 IMG_0402 2
IMG 0361 2 IMG_0361 2
IMG 0353 2 IMG_0353 2
IMG 0279 2 IMG_0279 2
IMG 0209 2 IMG_0209 2
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.