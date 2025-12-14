Podzimní a zimní New York pohledem iPhone 17 Pro

Když se mě někdo zeptá kdy navštívit New York, říkám kdykoli. Existuje však jedno období, které je magičtější než ty ostatní a to je podzim. Dny kdy sluneční paprsky ještě stále ukazují svoji sílu, ale zároveň je již ve vzduchu cítit blížící se zima, jsou úžasné. Během posledních tří měsíců jsem pořídil pár fotek z iPhone 17 Pro právě v tomto období a vy se tak můžete v následující galerii podívat na to, jak fotí iPhone 17 Pro bez jakýchkoli úprav. Samozřejmě nechybí ani Vánoční výzdoby, které pomalu, ale jistě začínají zdobit celý New York.