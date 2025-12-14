Které ETF koupit, když jsou americké akcie drahé?

Tisková zpráva: Americké akciové trhy zažily několik nadprůměrných let, kdy index S&P 500 vzrostl v roce 2023 o 24 %, v roce 2024 o 23 % a v letošním roce zatím o více než 16 %. Ziskovost podniků však v roce 2023 vzrostla o 8,4 %, v roce 2024 o 9,3 % a v letošním roce zatím o 13,1 %. To jsou velmi pěkné čísla, ale růst cen akcií je o něco rychlejší než růst zisků. To vedlo k třetímu roku rostoucích valuací a z pohledu P/E se index S&P 500 v současné době obchoduje za 26násobek ročních zisků, což je z historického hlediska velmi vysoká hodnota. Ocenění amerických akcií bylo v posledních letech poháněno hlavně boomem umělé inteligence, který také vedl k vysoké koncentraci tohoto indexu, kde 10 největších společností tvoří přibližně 40 % jeho váhy. Statistiky a principy naznačují, že i přes vysoké ocenění by běžní investoři neměli měnit svou strategii a měli by pokračovat ve svém plánu. Teorie je však často jedna věc a realita druhá. Co by ale měl investor dělat, pokud chce pokračovat v pravidelném investování, ale nelíbí se mu situace na americkém akciovém trhu? Odpověď na tuto otázku najdete v poslední části akciového portfolia Tomáše Vranky.
Jednou z odpovědí může být nadvážení globálního akciového trhu s výjimkou USA prostřednictvím ETF. Pokud se podíváme na ocenění indexů, vidíme, že index S&P 500 se obchoduje přibližně za 25,6násobek ročního zisku (bílá). To je výrazně více než průměr a ocenění se zvýšilo z 16 na 26násobek ve srovnání s minimem v roce 2022. Pokud se však podíváme na zbytek akciového trhu, obchoduje se za 16,7násobek zisku (oranžová). Tento index se v roce 2022 obchodoval za 12násobek zisku, takže se jedná také o nárůst ocenění, ale zdaleka ne tak velký jako v případě amerických akcií. Pokud se podíváme na graf ocenění, vidíme, že ocenění globálního indexu bez USA se pohybuje zhruba na svém dlouhodobém průměru. Je tedy pravda, že globální akcie jsou drahé, ale je to hlavně kvůli americkým akciím.
Zdroj: Bloomberg Terminal
Znamená to, že americké společnosti ztratí svou dominanci? Samozřejmě nikdo nemůže na tuto otázku odpovědět s jistotou a alespoň v krátkodobém horizontu to rozhodně tak nevypadá. To však neznamená, že jejich akcie nemohou zaostávat za zbytkem trhu, pokud jde o výkonnost. Investování není jen o nalezení nejlepší společnosti, ale o nalezení nejlepší společnosti za dobrou cenu. Pokud máte vynikající společnost, ale její síla se odráží ve vysokém ocenění, její akcie nemusí ve střednědobém horizontu dosahovat dobrých výsledků. Samozřejmě platí i opak: pokud najdete společnost, která není zcela ideální, ale je k dispozici za vynikající cenu, její akcie mohou překonat akcie lepších společností. Investování tedy není jen o nalezení nejlepší společnosti, ale o nalezení nejlepší rovnováhy mezi silou společnosti a její cenou. Více o aktuální situaci na akciových indexech se dozvíte v poslední části akciového portfolia Tomáše Vranky.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.