Kith aplikace: Jak módní svět konečně dostal digitální identitu propojenou s realitou

Když se mluví o módních značkách, které dokázaly překročit hranice mezi lifestyle, komunitou a zážitkem, dříve nebo později padne jméno Kith. Newyorský brand Ronnieho Fiega se z butikového labelu postupně stal globálním fenoménem, který ovlivňuje módu, kulturu, design i gastronomii. A zatímco většina značek se stále drží tradičních cest, Kith udělal něco, co v retailu stále není samozřejmostí: vytvořil digitální aplikaci, která se neomezuje jen na prodej, ale propojuje se skutečným světem, jejich obchody, komunitními projekty a ikonickým konceptem Kith Treats. Aplikace Kith je už dnes považována za jednu z nejpromyšlenějších retailových aplikací vůbec. Nejde totiž jen o pohodlné nakupování, ale o kompletní digitální identitu značky. Od exkluzivních dropů, přes sbírání digitálních odměn až po reálné zážitky, které můžeš čerpat v kamenných obchodech po celém světě. Já jsem si za poslední dva roky Kith naprosto zamiloval a musím říct, že právě aplikace v tom sehrála svou obrovskou roli.
To nejdůležitější co aplikace dělá je, že vlastně neupřednostňuje nic z toho co nabízí a to včetně nákupů. Vše co umí má svoji vyrovnanou pozici v menu a nikdo vás prvoplánově nenutí k otmu, abyste nakupovali. Máte zde přehledně možnost přejít přímo do obchodu, kde nakupujete ať už věci Kith nebo dalších značek, máte možnost zůčasntit se slosování o produkty, máte možnost vidět co máte v košíku, ve kterém je možné mít produkty i delší dobu, tedy pokud se mezitím nevyprodají a máte zde takzvanou loyalty záložku, kde máte svůj profil a kde mimo jiné sbíráte body k tomu, abyste postoupili do různých úrovní. Na nejvyšší, zelené úrovni, pak máte možnost dostat se do obchodu bez nutnosti čekat v řadě, jste zváni na VIP eventy přímo v prodejnách i mimo ně a dokonce jsou pro vás určeny speciální produkty. Obzvlášť vstup do obchodu bez čekání v řadě, každý kdo byl kdy v Kith Soho rozhodně ocení, protože čekání je někdy opravdu šílené a zabere vám klidně i hodinu a to se vůbec nebavím o čekání v době dropu nějaké žádané kolaborace.
Co navíc máte již od druhého levelu, je možnost nakupovat přednostně, o den dřív než ostatní lidé. Samozřejmě je zde k dispozici vždy jen omezené množství produktů, ale i tak se to rozhodně hodí, protože o některé produkty je obrovský zájem a vy díky tomu máte vlastně k dispozici dva dropy a tedy dvojnásobnou šanci je koupit. Pokud chcete opravdu limitované dropy jako byl nyní například Kith vs. Capcom, tak bez aplikace nebo stání dvouhodivé řady před obchodem to bylo téměř nemožné získat. Na nejvyšší tier musíte u Kithu utratit zhruba 5000$, ovšem body lze získat i jinak ,stačí chodit na místa která kith doporučuje, účastnit se akcí nebo objednat například troje boty, navštívit 3 různé prodejny, navštívit kith na třech kontinentech a z toho všeho máte body. Samozřejmě je pak možné získat body za odběr newsletteru, zapnutí notifikací a dalších drobností. Aplikace vás pak odměňuje také tím, že si můžete změnit její ikonku s tím, že některé ikonky jsou jen pro ty, kteří udělají to či ono.
Když Ronnie Fieg otevřel svůj první obchod, rozhodl se propojit módu s něčím, co by nebylo prvoplánově fashion, s cereáliemi. Kith Treats tak vznikly jako unikátní koncept, mix bar, kde si můžete sestavit vlastní menu z ikonických amerických cereálií, zmrzlin, mléčných drinků a sladkostí. V aplikaci najdete kompletní aktuální menu pro jednotlivé pobočky Kith Treats, včetně speciálních edic, které vznikají při kolaboracích , například s Marvel, BMW, New Balance nebo Coca-Colou. Tyto limitky často nelze najít ani na webu, takže aplikace slouží jako jejich primární katalog. Oblíbený formát, kdy Kith vybere celebritu, sportovce či tvůrce a nechá ho vytvořit vlastní mix, má v aplikaci vlastní sekci. Jakmile se objeví nová „Taste Maker“ edice, dozvíš se to jako první. Věřte, že takový milkshake od LeBrona Jamese, tedy Kings Street, je famózní. Aplikace umí vyhledat nejbližší Treats pobočku a ukázat dostupnost jednotlivých speciálů. Což je ideální zejména při cestování, přesně to je styl Kith. Není to jen značka, je to lifestyle, který můžete zažít. Navíc Kiths Treats mají vlastní odměny, kdy pokud si koupíte pět milkshaků, samozřejmě postupně, tak ten šestý máte zdarma a to právě díky sbírání odměn v aplikaci. To znamená, že vás tak shake nevyjde na 10$, ale najednou je to mnohem příjemnšjších 8,30$.
Přesto všechno, to nejlepší co aplikace umí teprve přijde. Pokud totiž zamíříte do prodejny, automaticky se vám díky geolokaci v aplikaci objeví informace o blížích se dropech a eventech v dané prodejně, nabídne vám informace o dostupnosti zboží v dané prodejně a mnoho dalšího. Samozřejmostí je, že při placení pak jen ukážete QR kód z aplikace a načtou se vám jak body, tka informaceo vašem nákupu, které máte všechny na jendom místě, ať už nakupujete online nebo v kamenném obchodě. Navíc pokud se vám nějaké zboží zalíbí a například nemají vaši velikost, stačí nascanovat kód produktu a okamžitě si jej můžete objednat online. Zcela upřímně Kith mě baví jak kvalitou, tak i cenou, ale mám pocit, že i když to nevnímám jako primární, tak právě aplikace je to, čím je vše zabaleno do pěkného a přehledného balíčku, díky kterému vás nakupování a sbírání odměn skutečně baví. Takto si představuji aplikace od všech značek, které chtějí v roce 2026 být o něco dál, než ty ostatní.