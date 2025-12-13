Vánoční dárek od Applu je tu! Pusťte si zdarma na Apple TV tuto parádní pohádku

Pokud máte rádi Snoopyho, Charlieho Browna a Peanuts partu, máme pro vás super zprávu. Oblíbený vánoční pohádka Charlie Brown a Vánoce totiž je stejně jako v předešlých letech po omezenou dobu zdarma ke zhlédnutí na Apple TV. Nezáleží tedy na tom, zda máte či nemáte aktivní předplatné této služby – o víkendu 13. a 14. prosince si budete moci tento pomyslný vánoční dárek od Applu vychutnat bez omezení.
Jak zdarma sledovat na Apple TV pohádku Charlie Brown a Vánoce
- V jakémkoli moderním webovém prohlížeči přejděte na adresu tv.apple.com.
- Přihlaste se ke svému účtu iCloud nebo si vytvořte nový účet
- Najděte pořad a stiskněte tlačítko Přehrát
- Sledujte jej na počítači nebo jej streamujte do vybrané televize.
Pohádku Charlie Brown a Vánoce můžete sledovat také v aplikaci Apple TV na Macu, iPhonu, iPadu nebo Apple TV, kde ji naleznete pod kartou Apple TV+.