Zavřít reklamu

Recenze Swissten CL Adaptér 38W: Dobrý pomocník do auta

Recenze
Jan Vajdák
0

Zná to každý z nás. Jedete na důležitou schůzku nebo na dovolenou, používáte navigaci, děti vzadu hrají hry na tabletu a baterie všech zařízení mizí před očima. Běžné autonabíječky sotva stíhají udržet telefon při životě, natož ho rychle nabít. Zde však přichází na scénu Swissten CL Adaptér s celkovým výkonem 38 W. Toto není jen obyčejná nabíječka na mobil. Ale poctivá nabíječka, která bez problémů nabije i notebook.

Výkon

Hlavním tahákem tohoto adaptéru je jeho značný výkon. Díky podpoře technologie Power Delivery 3.0 dokáže z hlavního USB-C portu poslat výkon až 20 W. Co to znamená v praxi? Že v autě můžete plnohodnotně nabíjet většinu moderních notebooků s USB-C napájením, byť nabíjení nebude nejrychlejší. Nabíječka si poradí jak s osobními auty (12V), tak s nákladními vozy (24V), takže je ideální i pro profesionální řidiče.

Tři porty pro celou posádku

Nabíječka disponuje celkem třemi porty, což ukončuje věčné hádky o to, kdo si nabije telefon jako první.

  1. USB-C (až 20 W): Ideální pro pomalejší nabíjení notebooků nebo rychlé nabíjení smartphonů.
  2. USB-A (až 18 W): Klasický port, který rovněž poslouží k výše uvedenému.

Obrovskou výhodou je inteligentní distribuce výkonu. I když zapojíte dvě nejvýkonnější zařízení do obou USB-C portů současně, nabíječka stále zvládne dodávat 38 W.

swissten zapalovač 38W 7306 swissten zapalovač 38W_7306
swissten zapalovač 38W 7305 swissten zapalovač 38W_7305
swissten zapalovač 38W 7304 swissten zapalovač 38W_7304
swissten zapalovač 38W 7303 swissten zapalovač 38W_7303
swissten zapalovač 38W 7302 swissten zapalovač 38W_7302
swissten zapalovač 38W 7301 swissten zapalovač 38W_7301
swissten zapalovač 38W 7300 swissten zapalovač 38W_7300
Vstoupit do galerie

Design a praktické detaily

Swissten myslel i na ergonomii. Tělo nabíječky je vyrobeno z odolné kombinace ABS a polykarbonátu v elegantní černé barvě, takže v interiéru vozu nepůsobí rušivě. Velmi praktickým prvkem je modrý LED prstenec, který se rozsvítí po zapojení. V noci tak nemusíte šmátrat po palubní desce a hledat konektor. Porty jsou decentně, ale jasně osvětleny.

Závěr

Swissten CL Adaptér 38W je špičkovým řešením pro každého, kdo tráví v autě hodně času a potřebuje být neustále online. Schopnost rychle nabíjet notebook a telefon současně, aniž by došlo k poklesu výkonu, je v této cenové kategorii vynikající. Pokud hledáte jednu nabíječku, která vyřeší napájení pro celou rodinu, právě jste ji našli. Cena je 299 korun.

Produkt zakoupíte zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.