Recenze Swissten CL Adaptér 38W: Dobrý pomocník do auta

Zná to každý z nás. Jedete na důležitou schůzku nebo na dovolenou, používáte navigaci, děti vzadu hrají hry na tabletu a baterie všech zařízení mizí před očima. Běžné autonabíječky sotva stíhají udržet telefon při životě, natož ho rychle nabít. Zde však přichází na scénu Swissten CL Adaptér s celkovým výkonem 38 W. Toto není jen obyčejná nabíječka na mobil. Ale poctivá nabíječka, která bez problémů nabije i notebook.
Výkon
Hlavním tahákem tohoto adaptéru je jeho značný výkon. Díky podpoře technologie Power Delivery 3.0 dokáže z hlavního USB-C portu poslat výkon až 20 W. Co to znamená v praxi? Že v autě můžete plnohodnotně nabíjet většinu moderních notebooků s USB-C napájením, byť nabíjení nebude nejrychlejší. Nabíječka si poradí jak s osobními auty (12V), tak s nákladními vozy (24V), takže je ideální i pro profesionální řidiče.
Tři porty pro celou posádku
Nabíječka disponuje celkem třemi porty, což ukončuje věčné hádky o to, kdo si nabije telefon jako první.
- USB-C (až 20 W): Ideální pro pomalejší nabíjení notebooků nebo rychlé nabíjení smartphonů.
- USB-A (až 18 W): Klasický port, který rovněž poslouží k výše uvedenému.
Obrovskou výhodou je inteligentní distribuce výkonu. I když zapojíte dvě nejvýkonnější zařízení do obou USB-C portů současně, nabíječka stále zvládne dodávat 38 W.
Fotogalerie
Design a praktické detaily
Swissten myslel i na ergonomii. Tělo nabíječky je vyrobeno z odolné kombinace ABS a polykarbonátu v elegantní černé barvě, takže v interiéru vozu nepůsobí rušivě. Velmi praktickým prvkem je modrý LED prstenec, který se rozsvítí po zapojení. V noci tak nemusíte šmátrat po palubní desce a hledat konektor. Porty jsou decentně, ale jasně osvětleny.
Závěr
Swissten CL Adaptér 38W je špičkovým řešením pro každého, kdo tráví v autě hodně času a potřebuje být neustále online. Schopnost rychle nabíjet notebook a telefon současně, aniž by došlo k poklesu výkonu, je v této cenové kategorii vynikající. Pokud hledáte jednu nabíječku, která vyřeší napájení pro celou rodinu, právě jste ji našli. Cena je 299 korun.