NHL New York Islanders vs Boston Bruins: legendární Pastrňák pohledem iPhone 17 Pro

Roman Zavřel
I když mé srdce patří jednoznačně NBA, obdivuju každého sportovce, který to dotáhl na tu nejvyšší úroveň. Právě proto jsem se ocitl na stadion UBS Arena, kde se odehrál zápas mezi New York Islanders a Boston Bruins, za které hraje dnes již legenda David Pastrňák. Pokud vás zajímá, jak dokážete takový zápas NHL nafotit na iPhone 17 Pro při extrémní rychlosti jakou se hráči pohybují na ledě a jak vypdá „Pasta“ objektivem iPhone 17 Pro, pak máte možnost v následující galerii. Mimochodem, pokud byste někdy chtěli navštívit NHL v USA nebo Kanadě, tak takto uvidíte zápas z nějaké 10. řády s tím, že se jedná o celkem zaplatitelné lístky s cenou okolo 300$. Záleží hodně na tom, jak populární tým si zvolíte a jak je v daném městě populární samotný hokej.

