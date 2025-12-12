Zavřít reklamu

Vyšla veřejná verze watchOS 26.2 s těmito vylepšeními

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Dnešní večer je na nové OS Applu opravdu štědrý. Dočkali jsme se totiž mimo jiné nové verze watchOS pro hodinky Apple Watch. Máte-li tedy model kompatibilní s watchOS 26, měli byste již update s označením 26.2 vidět. Instalaci provedete standardně buď přes Nastavení přímo v hodinkách, nebo přes doprovodnou aplikaci Watch na iPhone. Je nicméně třeba mít hodinky připojené k internetu a nabité alespoň z 50 %.

watchOS 26 official 1 watchOS 26 official 1
watchOS 26 official 2 watchOS 26 official 2
watchOS 26 official 3 watchOS 26 official 3
watchOS 26 official 4 watchOS 26 official 4
watchOS 26 official 5 watchOS 26 official 5
watchOS 26 official 6 watchOS 26 official 6
watchOS 26 official 7 watchOS 26 official 7
watchOS 26 official 8 watchOS 26 official 8
watchOS 26 official 9 watchOS 26 official 9
watchOS 26 official 10 watchOS 26 official 10
Vstoupit do galerie

Oficiální popis aktualizace od Apple 

Tato aktualizace přináší vylepšení a opravy chyb, k nimž patří:

  • Nové ovládací prvky pro oznámení o spánkovém skóre a vylepšení klasifikací v aplikaci Spánek
  • Oprava chyby, která mohla aplikaci Hudba bránit v přechodu na další skladbu
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.