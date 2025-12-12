Vyšla veřejná verze watchOS 26.2 s těmito vylepšeními

Dnešní večer je na nové OS Applu opravdu štědrý. Dočkali jsme se totiž mimo jiné nové verze watchOS pro hodinky Apple Watch. Máte-li tedy model kompatibilní s watchOS 26, měli byste již update s označením 26.2 vidět. Instalaci provedete standardně buď přes Nastavení přímo v hodinkách, nebo přes doprovodnou aplikaci Watch na iPhone. Je nicméně třeba mít hodinky připojené k internetu a nabité alespoň z 50 %.
Oficiální popis aktualizace od Apple
Tato aktualizace přináší vylepšení a opravy chyb, k nimž patří:
- Nové ovládací prvky pro oznámení o spánkovém skóre a vylepšení klasifikací v aplikaci Spánek
- Oprava chyby, která mohla aplikaci Hudba bránit v přechodu na další skladbu