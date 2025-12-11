Recenze EPICO UltraPen ES50: Jako Apple Pencil, ale za polovinu ceny

V dnešní recenzi se podíváme na zajímavou alternativu k Apple Pencil ve formě stylusu EPICO UltraPen ES50. Právě ten mi totiž nedávno dorazil do pracovny na vyzkoušení a jelikož si na iPadu píšu poznámky rukou docela rád, byl jsem zvědavý na to, jak moc mě tato novinka osloví. Přeci jen, ve slevě stojí polovinu toho, co Apple Pencil a přitom slibuje velmi podobné funkce. Pojďme tedy na to.
Už první minuty prozradily, že EPICO v žádném případě nepodcenilo ergonomii. Tužka se totiž drží velmi jistě, neklouže, nepůsobí lacině a díky lehce matnému povrchu se pohodlně používá delší dobu. To je mimochodem věc, kterou u alternativních stylusů často postrádám – buď jsou moc hladké, nebo naopak moc „plastové“. Tady jsem se ale ani po hodině nepřistihl, že bych jej chtěl odložit jen kvůli pocitu v ruce.
Spojení UltraPen s iPadem je otázkou doslova pár vteřin, jelikož stačilo podržet horní tlačítko na tužce a následně si ji vybrat v nabídce Bluetooth. Jakmile se tužka „chytí“, iPad si jí pamatuje a je s ní schopen vždy po jejím zapnutí ihned navázat kontakt a začít ji podporovat. Dobrou zprávou je i to, že připojení tužky k iPadu bylo naprosto stabilní a během testování jsem nenarazil na jediný okamžik, kdy by se odpojil nebo zpozdil reakci. Pro rychlé zapisování poznámek, úpravu fotek nebo předělávku prezentace je to základ, a tady UltraPen fungoval přesně tak, jak bych očekával.
Spokojeni budete i ve chvíli, kdy začnete psát či kreslit. UltraPen ES50 totiž podporuje Palm Rejection, takže si můžete bez obav položit ruku na displej, bez čehož si já osobně nedokážu psaní představit. Na iPadu (2022) vše fungovalo naprosto spolehlivě a nestalo se mi, že by pero dělalo falešné čáry nebo přeskakovalo. Přitom právě tato funkce je de facto bernou mincí, která rozhoduje o tom, zda stylus můžete brát vážně či nikoli. A tady Epico rozhodně zanechalo dobrý dojem.
Fotogalerie
Stejně tak příjemně funguje podpora náklonu, která vám umožní měnit tloušťku čáry jen tím, jaký sklon hrotu zvolíte. Při skicování je to návykové a hlavně přirozené, přesně tak, jak byste čekali od nástroje, který se snaží nahradit tužku. Možnosti náklonu přitom samozřejmě nevyužijete jen při kreslení a tak podobně, ale třeba i při rychlém zvýrazňování poznámek a tak podobně. Jedná se zkrátka o univerzální záležitost, kterou je fajn mít k dispozici.
Když už jsme u práce, osobně se mi líbí i horní navigační tlačítko, které je sice nenápadné, zato však efektivní. Jedním stiskem se vrátíte na domovskou obrazovku, dvojitým se dostanete do přepínače aplikací a delším podržením pero zapnete nebo vypnete. Jasně, úkonů není mnoho, ale vězte, že po pár minutách používání si na tyto možnosti zvyknete natolik, že se přistihnete, že vám klasický gesta prsty při používání tohoto pera trochu narušují workflow. Je to maličkost, ale rozdíl v rychlosti práce se díky tomu projeví prakticky hned.
Špatně na tom rozhodně není ani výdrž baterie. ES50 si drží až 8 hodin nepřetržitého používání a automaticky se uspí po deseti minutách nečinnosti. V praxi to znamená, že pokud s ním pracujete jako já — tedy spíš průběžně během dne — vydrží klidně několik dní. Příjemným detailem je také duální nabíjení. Stylus můžete napojit přes USB-C, které se chytře skrývá pod nenápadnou krytkou, nebo jej dobíjet bezdrátově na vybraných iPadech. Já nabíjel vzhledem k testovanému iPadu přes USB-C, které je v tužce fikaně skryté za otočnou „hlavičkou“, která zajišťuje mimo jiné to, že se vám port nezapráší ani jinak nepoškodí. Navíc je díky tomu horní část stylusu designově čistá, což je super. Příjemným bonusem je pak to, že EPICO přidává k peru i náhradní hrot, takže jakmile jeden obrousíte, můžete hned přejít na druhý, nový.
Fotogalerie #2
Resumé
Po několika dnech testování mohu říct, že UltraPen ES50 je povedený parťák pro každého, kdo hledá levnější alternativu k Apple Pencil, která přitom dokáže nabídnout valnou většinu funkcí originálu. Je to stylus, který zvládne každodenní psaní i kreativní práci, působí příjemně jistě, má chytrou výbavu a běží bez jediného zádrhelu. Není to perfektní náhrada originálu, jelikož jí chybí třeba podpora podržení nad displejem pro vytvoření virtuální značky či citlivost na tlak (tím ale disponuje jen Apple Pencil Pro), ale za svou cenu nabízí překvapivě hodně. A pokud jste ochotni udělat malý kompromis, UltraPen ES50 se vám odmění spolehlivostí a přirozeným používáním, které jsem od alternativy vlastně ani nečekal. Za mě tedy rozhodně doporučuji.
Pokud se vám EPICO UltraPen ES50 líbí, určitě vás potěší, že je nyní na Mobil Pohotovosti v parádní slevě. Její běžná cena je konkrétně 1299 Kč, nicméně díky nynější slevě ji seženete jen za 999 Kč. Je tedy rozhodně o co stát.