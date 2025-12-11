Zavřít reklamu

Podívejte se na nejpopulárnější seriály a filmy na Apple TV za listopad!

Apple TV
Martin Hradecký
Streamovací platforma Apple TV nabídla v listopadu hned několik výrazných novinek, které okamžitě zaujaly globální publikum. Podle údajů služby JustWatch, která sleduje trendy mezi diváky po celém světě, je jasné, že diváci milují napínavé novinky i osvědčené stálice.

TOP 10 seriálů: Britská krimi ovládá žebříček

Největším hitem měsíce se stal Pluribus, který po svém premiérovém uvedení rovnou vyskočil na první příčku. Na záda mu dýchá další krimi pecka Slow Horses a hned za nimi Down Cemetery Road, další adaptace románu Micka Herrona. Zájem však neopadá ani o tituly jako The Last Frontier nebo stálice The Morning Show a Severance.

  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Down Cemetery Road
  • The Last Frontier
  • The Morning Show
  • Severance
  • Foundation
  • Silo
  • Invasion
  • The Studio
TOP 10 filmů: Pokračování rodinné komedie válcuje konkurenci

Filmovému žebříčku kraluje The Family Plan 2, který měl premiéru 21. listopadu a rychle překonal i The Lost Bus. První díl The Family Plan se díky tomu dostal na třetí místo. Velkou popularitu si drží i The Gorge a každoroční klasika A Charlie Brown Thanksgiving.

  • The Family Plan 2
  • The Lost Bus
  • The Family Plan
  • The Gorge
  • A Charlie Brown Thanksgiving
  • Killers of the Flower Moon
  • Come See Me In the Good Light
  • Highest 2 Lowest
  • All of You
  • Napoleon

Služba Apple TV stojí 199 Kč měsíčně a nabízí kvalitní originální obsah, jako jsou Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking a Silo.

