Podívejte se na nejpopulárnější seriály a filmy na Apple TV za listopad!

Streamovací platforma Apple TV nabídla v listopadu hned několik výrazných novinek, které okamžitě zaujaly globální publikum. Podle údajů služby JustWatch, která sleduje trendy mezi diváky po celém světě, je jasné, že diváci milují napínavé novinky i osvědčené stálice.
TOP 10 seriálů: Britská krimi ovládá žebříček
Největším hitem měsíce se stal Pluribus, který po svém premiérovém uvedení rovnou vyskočil na první příčku. Na záda mu dýchá další krimi pecka Slow Horses a hned za nimi Down Cemetery Road, další adaptace románu Micka Herrona. Zájem však neopadá ani o tituly jako The Last Frontier nebo stálice The Morning Show a Severance.
- Pluribus
- Slow Horses
- Down Cemetery Road
- The Last Frontier
- The Morning Show
- Severance
- Foundation
- Silo
- Invasion
- The Studio
TOP 10 filmů: Pokračování rodinné komedie válcuje konkurenci
Filmovému žebříčku kraluje The Family Plan 2, který měl premiéru 21. listopadu a rychle překonal i The Lost Bus. První díl The Family Plan se díky tomu dostal na třetí místo. Velkou popularitu si drží i The Gorge a každoroční klasika A Charlie Brown Thanksgiving.
- The Family Plan 2
- The Lost Bus
- The Family Plan
- The Gorge
- A Charlie Brown Thanksgiving
- Killers of the Flower Moon
- Come See Me In the Good Light
- Highest 2 Lowest
- All of You
- Napoleon
Služba Apple TV stojí 199 Kč měsíčně a nabízí kvalitní originální obsah, jako jsou Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking a Silo.