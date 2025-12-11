Apple chystá překvapení! Nový iPad bude výkonnější, než se původně očekávalo

Na začátku příštího roku má Apple představit novou generaci svého základního iPadu a jak se podle nejnovějšího úniku zdá, mohla by být výkonnější než jsme doposud očekávali. Vyplývá to alespoň z informací portálu Macworld, který se měl údajně dostat k internímu dokumentu Applu s kódovými označení budoucích produktů i detaily o jejich čipech. A právě na základě tohoto úniku se zdá, že Apple poruší svou zaběhlou taktiku.
Z uniklého dokumentu údajně vyplývá, že bude nový iPad (2026) osazen čipem A19 z iPhone 17 a nikoliv jen A18 z loňska, díky čemuž by tak nabídl vyšší výkon. Doposud se přitom počítalo s tím, že tablet dostane čip A18, jelikož i v minulosti nasazoval Apple do tohoto modelu čipy starší, zpravidla pak dvě generace za aktuální „áčkovou“ řadou. Proč se tak Apple rozhodne sice můžeme zatím jen hádat, nejpravděpodobnějším vysvětlením je však snaha o to, aby i základní tablet dokázal co nejlépe a nejpříjemněji rozjet Apple Intelligence.
Co se pak týče dalších zařízení v dokumentu, informace o nich jsou již docela nepřekvapivé. Potvrzen byl například čip A19 v iPadu mini, stejně jako čip M4 pro novou generaci iPadu Air. Všechny nové iPady by pak měly dostat čip N1 pro bezdrátové připojení, který Apple představil letos na podzim a který by měl být dle jeho slov energeticky úspornější než čipy vytvořené konkurencí. Ve výsledku by se tak mělo jednat o poměrně minoritní aktualizace, které ale přesto potěší vzhledem k tomu, že se díky nim i zbylé iPady posunou minimálně výkonnostní a konektivitou citelně kupředu.