Podívejte se na screenshoty interní Apple aplikace na měření rychlosti bezdrátového připojení

Že má Apple vytvořeno spoustu aplikací pro interní testy produktů a to jak softwarových, tak i hardwarových není žádným tajemstvím. Co však za tajemství označit svým způsobem lze, je vzhled těchto testovacích aplikací. Jen zřídkakdy se totiž stane, že se objeví na internetu a uživatelé si tak mohou udělat představu o tom, na čem Apple své produkty vlastně testuje. Nyní se ale na internetu objevily screenshoty aplikace pro monitoring rychlosti bezdrátového připojení a to jak toho internetového, tak Bluetooth. Na to, jak daná apliakce vypadá, se můžete podívat v galerii níže. Jde totiž o poměrně zajímavou podívanou.
Fotogalerie
Jak můžete sami vidět, i u interních aplikací se Apple drží své designové klasiky. Zajímavě pak vypadá například kruhový ukazatel rychlosti, který jako by z oka vypadl kroužkům aktivity na Apple Watch. Velmi podobné klasickým prvkům v jablečných aplikací jsou ale i další věci, které lze na screenshotech vidět. Je zkrátka evidentní, že designová jazyk Applu se prolíná vším.