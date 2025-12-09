Messenger na počítačích končí!

Pokud používáte na macOS či Windows aplikaci Messenger pro komunikaci s vaším okolím, máme pro vás špatnou zprávu – fungovat vám bude už jen pár dní. Messenger totiž před časem oznámil, že stejnojmennou aplikaci pro počítače ukončuje s tím, že kdo chce službu z počítače využívat, bude to muset dělat přes webovou verzi. A pomyslný den D je už blízko. V aplikací jak na Windows, tak macOS se totiž začaly zobrazovat upozornění na to, že od 15. prosince už nebude počítačový Messenger dostupný s tím, že uživatelé mají přejít právě na web. Naštěstí však existuje i řada jiných klientů, na které lze Messenger napojit a následně je využívat stejně pohodlně jako tomu je nyní u macOS a Windows aplikací. I tak je to ale rozhodně škoda. Protože přeci jen, kdo je na tohle řešení zvyklý, přechod jinam mu chutnat nebude. Nedá se ale nic dělat.