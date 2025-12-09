iFixit se vrací do App Store! Nová aplikace přináší chytrého AI opraváře FixBot i mnoho dalšího

Pokud si libujete v opravách elektroniky, iFixit si pro vás na dnešní den přichystal velmi příjemné překvapení. Do App Store a Google Play totiž vpustil svou zbrusu novou aplikaci, která má ambici stát se nepostradatelným parťákem všech domácích opravářů. Novinka, která je dostupná zdarma pro iOS i Android, kombinuje kompletní knihovnu opravárenských návodů s chytrými funkcemi, které dřív člověk musel dohledávat po stovkách webů. A aby toho nebylo málo, iFixit přidává i vlastního AI asistenta FixBot, jenž má být schopný provést uživatele celým procesem od prvního podezření po finální dotažení posledního šroubku.
Aplikace toho umí překvapivě dost. Jednou z nejzajímavějších vychytávek je živé sledování stavu baterie iPhonu včetně grafů, které ukazují dlouhodobý trend jejího opotřebení. Díky tomu vám aplikace sama ukáže, kdy se blíží čas na výměnu.
Fotogalerie
Srdcem celého systému je ale FixBot, kterému uživatel jen popíše problém, nahraje fotku a robot vše diagnostikuje, navrhne řešení a v ideálním případě i provede krok za krokem. iFixit navíc tvrdí, že FixBot nestojí na obecných modelech, ale na milionech reálných komunitních oprav, což z něj dělá možná nejlépe „naškoleného“ digitálního opraváře současnosti. Samozřejmostí je ale i integrace klasických opravárenských návodů. Aplikace automaticky ví, jaký telefon používáte, takže otevření návodu na výměnu displeje nebo baterie je otázkou jednoho klepnutí. Rovnou také ověří kompatibilitu náhradních dílů a nabídne jejich koupi přes iFixit, což je mimochodem funkce, kterou uživatelé roky vyžadovali.
Zajímavý je i návrat samotné aplikace do App Store. Ta původní zmizela v roce 2015 poté, co Apple stáhl celý iFixit účet za „prohřešek“ v podobě rozborky developerského Apple TV kitu. Trvalo to celou dekádu, ale dveře se nakonec znovu otevřely. Nyní ale už je aplikace iFixit opět ke stažení v App Store. FixBot je aktuálně plně přístupný, ale do budoucna počítejte s rozdělením na bezplatnou verzi a Enthusiast plán za 4,99 dolaru měsíčně s možností nahrávání dokumentů.