Montblanc Digital Paper: Když rukopis dostane digitální budoucnost

Občas se v technologickém světě objeví produkt, který nepůsobí jako další chytré zařízení do sbírky á la iPad, ale spíš jako návrat k něčemu, co nám už dlouho chybělo. Přesně takovým produktem je i relativně nedávno představený Montblanc Digital Paper, který si na tablet, ani neaspiruje na univerzální pracovní stanici, ale přesto dokáže zaujmout. Jde totiž zcela opačnou cestou, kdy nabízí soustředěné a tiché místo pro psaní, kreslení a myšlení, tak jak jsme na to byli zvyklí dávno před érou klávesnic a rychlých zpráv. Jen v dokonale moderní podobě, která je vizuálně i velmi povedená.
Digital Paper od Montblanc působí jako digitální zápisník, který vám nevnucuje stovky funkcí, ale dává prostor právě tam, kde ho chcete mít – tedy mezi myšlenkou a jejím prvním obrysem na stránce. Ať už začínáte na prázdném listu, upravujete dokument nebo jen zachycujete nápady a poznámky, všechno působí právě díky důrazu na minimalismus při používání nečekaně přirozeně. Aby vám bylo psaní na Digital Paper maximálně příjemné, jsou k dispozici tři vyměnitelné hroty digitálního pera, které mění charakter tahu tak věrně, až máte pocit, že držíte jeden z klasických Montblanc per. Jen vám tentokrát neubývá inkoust, ale roste počet poznámek v cloudu.
Zajímavé je, že i přes luxusní zpracování jde o zařízení, které nemá v úmyslu stát se středobodem vašeho pracovního dne. Je to spíš společník pro chvíle, kdy nechcete vidět vizuální balast aplikací, ale potřebujete klid na své myšlenky. Ty si lze následně velmi jednoduše přenést do mobilní díky tomu, že Montblanc Digital Paper funguje s iPhonem od iOS 15 výš, stejně jako s Androidem 14 a novějším. K dispozici je Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.4 a 64GB vnitřní paměť, což je víc než dost na tisíce stránek. Baterie o kapacitě 3740 mAh pak slibuje výdrž, která se měří spíš ve dnech než hodinách, protože e-inkové displeje nespotřebovávají energii jako klasické tablety. V ruce navíc zařízení působí překvapivě bytelně – 473 gramů při rozměrech 190 × 220 × 15 mm dává tušit, že se nejedná o tuctový kus elektroniky, ale o zařízení vyrobené s pečlivostí. Mimochodem, při pohledu na tenkost se skoro až chce říci, že se má Apple v tomto směru ještě hodně co učit (byť jsou samozřejmě iPady s tímto typem produktu nesrovnatelné z hlediska výkonu).
Pokud vás zajímá, zda Digital Paper dokáže nahradit iPad nebo notebook, odpověď je jednoduchá – nemá to v úmyslu. A právě díky tomu vám může dávat paradoxně ohromný smysl. Není to totiž další multitaskingová mašina, která vás bombarduje notifikacemi a svádí k otevření sociálních sítí vždy, když se na chvíli zaseknete. Je to elegantní prostor na myšlenky, ručně psané nápady a tiché momenty, které si zaslouží zaznamenat v co nejsyrovější podobně. Montblanc tak ukazuje, že i v digitální době má rukopis stále své místo a hlavně i své kouzlo. Stačilo mu jen dát moderní podobu a znovu připomenout, že některé věci se jednoduše lépe píšou rukou.
Za toto unikátní zařízení si nicméně nechává Montblanc solidně zaplatit. Cena Digital Paper je natavena na 22 900 Kč s tím, že k dispozici je ve verzi se zlatými a šedým detaily. Dokoupit si k němu můžete i kožený obal v černé variantě za 5200 Kč.