Tipy a triky pro iOS, které ocení každý

Oblíbený obsah v Apple Music hned po ruce
Začněme u hudby. Apple Music nyní umožňuje výrazně lépe pracovat s knihovnou. U každého alba nebo skladby otevřete nabídku … a zvolte Připnout – oblíbené položky se poté objeví úplně nahoře v záložce Knihovna. Přidáte-li k tomu i automatické stahování, vaše hudba bude dostupná i bez připojení k internetu, což oceníte hlavně na cestách.
Čistší podcasty s plynulejší kontrolou přehrávání
Milovníci podcastů získávají hned dvě praktická vylepšení. Funkce Zvýraznit dialogy zesílí mluvené slovo a potlačí ruchy na pozadí, takže budete mít jistotu, že vám neunikne žádná myšlenka. Zároveň je zde také jemnější práce s rychlostí přehrávání, díky které si nastavíte opravdu přesné tempo – ne jen skokově.
Překlady přímo z telefonu a zpráv
Integrovaný překladač se posunul o kus dál a nově se dá použít i v rámci běžných komunikací. V Nastavení → Aplikace → Přeložit si stáhněte potřebné jazyky a automatické překlady se vám zpřístupní v Telefonu i Zprávách. Překladač funguje mezi dvěma zvolenými jazyky, ale pro rychlou domluvu nebo porozumění cizojazyčným kontaktům je to víc než dostačující. Apple také rozšiřuje možnost překladu textů skladeb v Apple Music.
Více možností ve Zprávách: ankety, animace i přesné kopírování
Komunikace v aplikaci Zprávy dostává nový nádech. Klepnutím na avatar kontaktu si můžete upravit vzhled konverzace a nastavit třeba animované pozadí. Hodí se i ankety, které vložíte přes tlačítko +, a během chvíle tak zjistíte, na čem se skupina shoduje. A aby toho nebylo málo, nově lze označit jen vybranou část zprávy a zkopírovat pouze potřebný úsek – ideální při práci s delšími texty.
Když chcete méně efektů a více čitelnosti
Pokud vám moderní Liquid Glass design nevyhovuje, můžete si prostředí jednoduše zklidnit. V Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu aktivujte Snížit průhlednost. Systém omezí odlesky a průsvitné vrstvy a nabídne čistší, kontrastnější vzhled. Texty i tlačítka jsou díky tomu lépe čitelné i na složitých tapetách.