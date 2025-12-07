Zavřít reklamu

Tipy a triky pro iOS, které ocení každý

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Oblíbený obsah v Apple Music hned po ruce

Začněme u hudby. Apple Music nyní umožňuje výrazně lépe pracovat s knihovnou. U každého alba nebo skladby otevřete nabídku … a zvolte Připnout – oblíbené položky se poté objeví úplně nahoře v záložce Knihovna. Přidáte-li k tomu i automatické stahování, vaše hudba bude dostupná i bez připojení k internetu, což oceníte hlavně na cestách.

Apple Music pripnout obsah 1 Apple Music pripnout obsah 1
Apple Music pripnout obsah 2 Apple Music pripnout obsah 2
Apple Music pripnout obsah 3 Apple Music pripnout obsah 3
Apple Music pripnout obsah 4 Apple Music pripnout obsah 4
Apple Music pripnout obsah 1 Apple Music pripnout obsah 1
Apple Music pripnout obsah 4 Apple Music pripnout obsah 4
Apple Music pripnout obsah 3 Apple Music pripnout obsah 3
Apple Music pripnout obsah 2 Apple Music pripnout obsah 2
Vstoupit do galerie

Čistší podcasty s plynulejší kontrolou přehrávání

Milovníci podcastů získávají hned dvě praktická vylepšení. Funkce Zvýraznit dialogy zesílí mluvené slovo a potlačí ruchy na pozadí, takže budete mít jistotu, že vám neunikne žádná myšlenka. Zároveň je zde také jemnější práce s rychlostí přehrávání, díky které si nastavíte opravdu přesné tempo – ne jen skokově.

iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 1 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 1
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 2 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 2
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 3 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 3
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 4 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 4
Vstoupit do galerie

Překlady přímo z telefonu a zpráv

Integrovaný překladač se posunul o kus dál a nově se dá použít i v rámci běžných komunikací. V Nastavení → Aplikace → Přeložit si stáhněte potřebné jazyky a automatické překlady se vám zpřístupní v Telefonu i Zprávách. Překladač funguje mezi dvěma zvolenými jazyky, ale pro rychlou domluvu nebo porozumění cizojazyčným kontaktům je to víc než dostačující. Apple také rozšiřuje možnost překladu textů skladeb v Apple Music.

iOS 26 Prelozit jazyky 1 iOS 26 Prelozit jazyky 1
iOS 26 Prelozit jazyky 2 iOS 26 Prelozit jazyky 2
iOS 26 Prelozit jazyky 3 iOS 26 Prelozit jazyky 3
iOS 26 Prelozit jazyky 4 iOS 26 Prelozit jazyky 4
Vstoupit do galerie

Více možností ve Zprávách: ankety, animace i přesné kopírování

Komunikace v aplikaci Zprávy dostává nový nádech. Klepnutím na avatar kontaktu si můžete upravit vzhled konverzace a nastavit třeba animované pozadí. Hodí se i ankety, které vložíte přes tlačítko +, a během chvíle tak zjistíte, na čem se skupina shoduje. A aby toho nebylo málo, nově lze označit jen vybranou část zprávy a zkopírovat pouze potřebný úsek – ideální při práci s delšími texty.

iOS 26 Zpravy zmena pozadi 1 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 1
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 2 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 2
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4
Vstoupit do galerie

Když chcete méně efektů a více čitelnosti

Pokud vám moderní Liquid Glass design nevyhovuje, můžete si prostředí jednoduše zklidnit. V Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu aktivujte Snížit průhlednost. Systém omezí odlesky a průsvitné vrstvy a nabídne čistší, kontrastnější vzhled. Texty i tlačítka jsou díky tomu lépe čitelné i na složitých tapetách.

snizit pruhlednost1 snizit_pruhlednost1
snizit pruhlednost2 snizit_pruhlednost2
snizit pruhlednost3 snizit_pruhlednost3
snizit pruhlednost4 snizit_pruhlednost4
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.