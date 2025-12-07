Recenze FIXED AirLink: Když chcete obraz z iPhonu či Macu během vteřiny na televizi

Čas od času se člověk dostane do situace, kdy by rád přenesl obraz z iPhonu, iPadu či Macu jednoduše do televize. Háček je však v tom, že pokud vaše televize (potažmo jiné zobrazovací zařízení s HDMI) nepodporuje AirPlay a vy nemáte po ruce HDMI/USB-C kabel, jste nahraní. FIXED ale přichází s řešením, které působí tak samozřejmě a jednoduše, až si řeknete, proč to vlastně nemáme roky. Řeč je konkrétně o adaptéru FIXED AirLink, který mi nedávno dorazil na vyzkoušení a musím říci, že i na mě coby uživatele Apple TV udělal opravdu dojem. Obraz z vašeho iPhonu, iPadu či Macu totiž přenese do televize mrknutím oka.
Technické specifikace, zpracování a design
Adaptér je rozdělený na dvě části – konkrétně na drobný USB-C vysílač, který zapojíte do Macu, Windows notebooku nebo klidně telefonu, a k němu HDMI přijímač s USB napájením, který zapojíte do televize, monitoru nebo projektoru. U přijímače je pak příjemné to, že u něj výrobce evidentně neměl chuť šetřit a proto sáhl po opleteném kabelu, díky kterému je jeho odolnost velmi slušná a nemusíte se tedy bát jeho poškození například při přepravě v batohu.
Fotogalerie
Zpracování produktu jako takového je jednoduché, funkční a především promyšlené. Všechny konektory jsou pevné, propojení intuitivní a fakt, že lze přes přijímač pouštět i průchozí nabíjení až 100 W (PD 3.0), je příjemný bonus, který při delším streamování určitě oceníte. V době, kdy většina z nás spoléhá na jeden jediný USB-C port u MacBooku Air nebo Pro, je to totiž funkce, která vyloženě dává smysl.
Co se týče rozlišení, FIXED AirLink nabízí podporu pro Full HD 1080p při 60 Hz s latencí 7–10 ms. Kompatibilní je s macOS, Windows, iOS i Android (pokud podporují DisplayPort Alt Mode) a může se pyšnit dosahem až 30 metrů, což z něj dělá opravdu univerzální nástroj nejen do kanceláře, ale i na cestování.
Testování
Upřímně řečeno, než mi produkt dorazil, úplně jsem nevěděl, co od něj čekat. O to víc mě potěšilo, že první spárování bylo naprosto jednoduché – vlastně už ani jednodušší být nemohlo. Nejprve jsem vyzkoušel na MacBooku Air M3 s tím, že jsem do něj zapojil USB-C vysílač a do televize pak HDMI přijímač. Pak už jen stačilo zmáčknout tlačítko na vysílači a obraz z Macu se začal na televizi ihned zrcadlit. Nečeká vás tedy žádná instalace ovladačů, žádné nastavování čehokoliv nebo obecně jakékoliv oplétačky, ale prostě jen Plug & Play řešení. Přechod mezi režimem zrcadlení a rozšířené plochy řeší už samotný systém macOS, takže adaptér se chová jako klasický kabel.
Naprosto stejnou zkušenost mám i s iPhonem, jehož plochu byl adaptér též schopen zrcadlit naprosto bravurně. Super je pak to, že adaptér reflektuje i to, zda používáte telefon v režimu na výšku nebo na šířku. Klidně si tak můžete pouštět videa či filmy v klasickém formátu „na šířku“ s tím, že vše běží naprosto plynule.
Když už mluvím o plynulosti, latence 7–10 ms není marketingové číslo. Veškerý obsah, který si budete přes FIXED AirLink pouštět, totiž běží bez trhání, kurzor či prst netrápí žádné viditelné zpoždění a později při testování videa jsem neměl problém ani s rychlejšími scénami. Je sice pravda, že při hraní her už vás latence trošku zlobit může, pro méně náročné hráče či klidnější hry ale toto řešení stačí. A navíc, streamování her jeho hlavním účelem samozřejmě není. Tady jde o spolehlivý přenos obrazu pro meetingy, filmy, streamy a rychlou práci ve dvou oknech na velkém displeji.
Co se týče stability signálu, ta byla po celý test bezchybná. Zkusil jsem se s notebookem vzdálit i do vedlejší místnosti a obraz stále běžel, což bylo rozhodně příjemné. Přeci jen, papírové předpoklady jsou jedna věc, ale realita plná zdí, nábytku a jiných domácích „překážek“ jiná. O to víc potěší, že si s ní dokáže FIXED AirLink bez problému poradit.
Resumé
FIXED AirLink je zařízení, které za mě osobně dokáže méně náročným uživatelům vynahradit chytrou televizi s AirPlay, potažmo Apple TV. Streamování obsahu z vašeho Macu, iPadu, iPhonu či jiného zařízení do televize totiž zvládá levou zadní. Kombinace bezdrátového přenosu obrazu, velmi nízké latence, široké kompatibility a k tomu praktické možnosti 100W průchozího nabíjení dává smysl nejen technicky, ale hlavně v běžném životě.
Pokud často prezentujete, chcete posílat obraz z Macu na televizi bez kabelů, anebo prostě jen toužíte po čistším pracovním stole bez HDMI hadů, AirLink je ideální volba. Nehraje si na zbytečné funkce, neslibuje nesmysly, ale prostě jednoduše funguje. A přesně takhle má dobré příslušenství vypadat.