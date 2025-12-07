Recenze CYBEX e-Priam po 3 měsících každodenního používání: Geniální kočárek s chytrými funkcemi 

Na začátku srpna jsme se rozrostli o dalšího člena rodiny a naší povinnou výbavou na procházky, výlety a vlastně víceméně jakékoliv mimodomácí aktivity se tak stal kočárek. Jak ale vybrat kousek, který vám a vašemu dítku bude vyhovovat, zároveň se vám bude líbit a jste-li fanoušek technologií, dokáže vás potěšit i v tomto směru? Všechny tyto aspekty splňuje kočárek CYBEX e-Priam, pro který jsme se na doporučení kamaráda Romana rozhodli i my a s odstupem času jsme s tímto rozhodnutím velmi spokojeni, je na čase tento „technologický kočárek“ zhodnotit v recenzi.
To první, co budete u kočárku pravděpodobně řešit, je to jak vypadá a tedy jak bude vašemu miminku slušet. CYBEX je v tomto směru naštěstí dost velkorysý, jelikož nabízí jak čtyři barevné verze podvozku (konkrétně rosegold, chromovou verzi s černými nebo hnědými nebo matně černou verzi) spolu se spoustou nejrůznějších korbiček. Vy si tak můžete kočárek de facto poskládat přesně podle vašich představ a sladit jej třeba s vajíčkem do auta a tak podobně, což je rozhodně super.
Mimochodem, podvozek kočárku je kompatibilní jak s korbičkou, tak samozřejmě právě s vajíčkem či „sporťákovým“ sedátkem, díky čemuž je tak využitelný až do 4 let věku (nebo pro dítka o hmotnosti až 22 kg). Když tedy třeba jedete na nákup či k lékaři, nemusíte s sebou tahat korbičku, ale nacvaknete na podvozek vajíčko a je hotovo. Vše přitom samozřejmě drží velmi spolehlivě a pevně, takže se není třeba bát pádu či čehokoliv podobného.
Vraťme se ale k možnosti úprav podvozku. V CYBEXu se totiž z hlediska příslušenství činili a v jeho nabídce tak nechybí například držák na pití či přední terénní kolečka, která lze jednoduše vyměnit za přední menší a zvládnete s nimi následně projet snad cokoliv. Co se pak týče doplňků pro korbičku, samozřejmostí je pláštěnka, síť proti hmyzu nebo třeba sluneční clona. Jen pro zajímavost, její uchycení je velmi dobře vymyšleno, kdy horní část připnete pomocí magnetů na horní rámeček stříšky korbičky, zatímco spodek zaháknete za výčnělky sloužící zároveň jako nožky na spodku korbičky. Vše je díky tomu záležitostí doslova pár vteřin, což jsme v létě při slunečných dnech coby nezkušení rodiče malého miminka dost ocenili.
To nejzajímavější na kočárku CYBEX e-Priam je však bezesporu jeho elektrický pohon, který vám pomůže při jízdě. Poháněny jsou konkrétně zadní kola, které jsou napájeny z vyměnitelné baterie umístěné v ose spojující právě zadní kola. Jasně, na první pohled se může zdát tato vychytávka jako naprostá zbytečnost, ale vězte, že jakmile si ji vyzkoušíte, zamilujete si ji. A to nikoliv proto, že by za vás kočárek sám jel, protože to samozřejmě nedělá, jelikož vám v jízdě jen pomáhá, ale spíš proto, že je za mě toto řešení zkrátka bezpečnější oproti nemotorizované klasice.
Fotogalerie
Kočárek vám totiž „jen“ nepomáhá při jízdě tím, že má tendenci „zabírat“ do kopce a tím tlačení usnadnit, ale on dokonce i přibrzďuje v případě, že jedete z kopce. A to dokonce tak, že když řídítka pustíte, kočárek vám prakticky zastaví, takže jakékoliv obavy z toho, že by vám ujel, jsou naprosto zbytečné. Upřímně, právě přibržďování z kopce nás s manželkou baví asi ještě víc než pomoc při jízdě do kopce, protože díky této vychytávce člověk nemá absolutně vytahané ruce z toho, jak by kočár držel a ten jej díky gravitaci hnal dolů.
Rozhodně to ale prosím nechápejte tak, že by pomoc kočárku do kopce byla jen minoritní nezajímavou záležitostí, protože tomu tak určitě není. Pokud totiž stejně jako my bydlíte v kopcovitém městě nebo rádi vyrazíte do přírody na nezpevněných cestách, vězte, že díky pomoci kočárku se vám s ním pojede de facto kdekoliv moc hezky. Čím větší pak kopec je, tím víc vám kočár pomáhá, což je rozhodně super. I velké kopce totiž díky tomu dokážete vyběhnout naprosto hravě.
e-Priam však není jen o pojezdu a brždění z kopce. Propojit jej totiž můžete i s mobilní aplikací, která vám umožní další zajímavou vychytávku, kterou je spuštění funkce automatického houpání. Ta funguje jednoduše tak, že se kočárek mírně pohybuje dopředu a dozadu a navozuje tak u dítěte pocit neustálé jízdy, což jej může uspat, popřípadě udržet ve spánku. K dispozici jsou celkem tři možnosti intenzity houpání s tím, že si můžete nastavit i časovač, po jakou dobu chcete, aby se kočár sám houpal. Za mě tedy super vychytávka, která se třeba ve chvíli, kdy si sednete někam na kávu, rozhodně hodí. Bohužel, houpání jde zapnout jen přes aplikaci, což je za mě trošku škoda, protože ne vždy se chce člověku tahat telefon z kapsy. Mít někde na těle fyzické tlačítko pro spuštění by tedy za mě byl stav ideál. Tak třeba v budoucí verzi.
Pokud se pak ptáte na to, jakou má tato legrace výdrž baterie, tak vězte, že naprosto neskutečnou. My máme kočár od narození dcerky a od té doby jsme jej nabíjeli jen 2x, což je na tříměsíční intenzivní používání prostě masakr. A to s kočárem chodíme denně ven i přes 10 kilometrů, takže kočár dostává zabrat opravdu dost. Samozřejmě zde ale platí, že výdrž se odvíjí od terénu, ve kterém jedete. Rovnice je tu pak samozřejmě jednoduchá: čím víc vám kočár pomáhá (což si ale uživatelsky samozřejmě nenastavíte), tím je spotřeba vyšší. Troufnu si ale říci, že se na nějak zásadně „horší“ výdrž než kterou hlásím já nedostanete, protože my dáváme kočárku kopci, nerovnými chodníky a nepěknými cestami zabrat opravdu dost.
Co tedy po třech měsících s CYBEX e-Priam říci? Že se jedná o extrémně zábavný kočárek, který si zamilujete. Jede se s ním naprosto nádherně, nevrže, parádně se s ním manévruje a díky jeho elektrickému pohonu vám pomůže nejen do kopce, ale i z kopce. Třešničkou na dortu je pak pro milovníky technologií podpora mobilní aplikace, která je sice docela jednoduchá, nicméně nabízí leckdy neocenitelné houpání. S manželkou se tedy shodujeme na tom, že kdybychom kočár pořizovali znovu, rozhodně bychom se rozhodli stejně. Ano, cena je vyšší a stejně tak i hmotnost podvozku, nicméně jakmile se s tímto krasavcem projedete, nebudete litovat jediné utracené koruny, ba co víc – CYBEX vás pravděpodobně osloví natolik, že si od něj pořídíte i spoustu dalších doplňků domů, protože u jejich vývoje někdo opravdu přemýšlel.