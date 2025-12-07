Recenze Cubenest 3v1 Qi2.2 SQ312 Ultra: Oranžová limitka, která ladí s iPhonem 17 Pro tak dokonale, že jí prostě chcete!

Bezdrátové nabíjení se stalo nedílnou součástí každodenního používání iPhonů a dalších zařízení od Applu. Jenže najít řešení, které zvládne iPhone, Apple Watch i AirPods najednou, nabídne rychlé nabíjení a ještě u toho dobře vypadá, je pořád trochu oříšek. A to říkám jako člověk, kterému rukama prošly vyšší desítky nabíječek, stojánků a podivných experimentů slibujících spásu, ale realita byla často výrazně střízlivější.
Když se mi však na stole objevila novinka Cubenest 3v1 SQ312 Ultra, konkrétně v exkluzivní oranžové limitované edici, poprvé po delší době jsem měl pocit, že by tohle mohlo být ono. A možná ani ne tak díky parametrům, které jsou špičkové, ale díky tomu, jak dokonale je celá nabíječka sladěná s oranžovou barvou iPhonů 17 Pro. Ten odstín trefili tak přesně, až to působí, jako by šlo o oficiální Apple příslušenství. A musím říct, že na stole to vypadá parádně.
Technické specifikace, zpracování a design
Cubenest 3v1 SQ312 Ultra podporuje nový standard Qi2.2, což znamená maximálních 25 W pro MagSafe nabíjení iPhonů, tedy přesně tolik, kolik Apple dnes dovoluje. V praxi to znamená nabití z nuly na padesát procent za 22 až 25 minut, což je rychlost, na kterou si zvyknete rychleji, než byste čekali.
A i když výkon je hlavní tahák, musím se zdržet ještě u designu. Tahle oranžová limitka není samoúčelná. Je to odstín jeden k jednomu s oranžovou v nabídce iPhonů 17 Pro. Když na ni telefon položíte, vypadá to, jako by oba produkty vznikly ve stejném designérském studiu. Skoro se mi tak až chce říci, že to není jen běžný doplněk, ale kousek, který na stole prostě chcete nechat viditelně.
Nabíječka samozřejmě není limitovaná jen na iPhony. Klasické Qi nabíjení nabízí výkon až 15 W, takže bez problémů dobije i zařízení mimo Apple ekosystém. Nicméně oranžové tělo jí přímo předurčuje k tomu, abyste jí využívali právě s nejnovějším iPhonem 17 Pro ve stejné barvě.
Protože jde o 3v1 řešení, nechybí ani nabíjecí plocha pro Apple Watch s výkonem 5 W, tedy přesně tolik, kolik je potřeba pro rychlonabíjení od Series 7 výš včetně obou generací Ultra. To v praxi funguje jednoduše tak, že hodinky položíte, jdete do sprchy a po návratu je máte připravené na celý den. Třetí plocha je určena pro AirPods a nabídne výkon do 5 W, ale můžete na ni klidně položit i další iPhone. Nabijete jej sice pomaleji, ale spolehlivě, což se na cestách hodí víc, než se může zdát.
Napájení celé sestavy obstarává USB-C a v balení je rovnou 45W Power Delivery adaptér včetně kvalitního kabelu, což je velmi důležité. Slabší adaptér by totiž nezvládl napájet všechny tři plochy naráz. Tady se však nezadýchá vůbec nic. A malý bonus, který potěší každého, kdo často vyráží na cesty, je pak fakt, že adaptér funguje jako plnohodnotná nabíječka pro MacBook Air. Ze strany Cubenest se přitom jedná o záměr. Díky svému skladnému tělu produkt cílí na cestovatele, a tak dává smysl, že s sebou vezmete jen jeden adaptér místo dvou.
Konstrukce je hliníková, pevná a překvapivě lehká. Pouhých 171 gramů a rozměry 6,2 × 6,2 × 2,1 cm ve složeném stavu z ní dělají ideálního kandidáta do kapsy batohu. A to nemluvím o cestovním pouzdře v balení, které z nabíječky dělá dokonale přenosný nástroj.
Rychlost, která překvapí
První, co vás u Cubenestu praští do očí – a vlastně i do ruky –, je rychlost. Bezdrátové nabíjení mám rád, ale dlouhé roky jsem nad ním kolikrát zlomil hůl, jelikož bylo pomalé, zahřívající se a často nespolehlivé. Pokud to máte stejně, pak vězte, že vás tato nabíječka donutí přehodnotit vztah k bezdrátovému nabíjení prakticky okamžitě.
iPhone 17 Pro se z nuly na padesát procent dostal za necelých 22 minut, což je výsledek, který nevypadá pěkně jen na papíře, ale zásadně jej pocítíte i při běžném používání. Qi2.2 navíc využívá přesnější magnetické uchycení, takže telefon vždycky přicvakne tam, kam má, díky čemuž nehrozí žádné posouvání nebo hledání. Co se pak týče zahřívání, to je naprosto minimální. Zatímco levnější nabíječky občas fungují jako improvizované topení, Cubenest drží teplotu stabilně nízko. Z pohledu baterie i komfortu je to zásadní rozdíl.
Žádnou výtku nemám ani k Apple Watch i AirPods, které se nabíjejí přesně podle očekávání – tedy rychle, stabilně a bez překvapení. Vše fungovalo spolehlivě i přes Apple silikonové pouzdro, magnet držel pevně i při vibracích.
A ano, ta oranžová limitovaná edice působí na stole pořád dokonale. S iPhonem 17 Pro tvoří tak vizuálně sladěnou dvojici, že jsem se několikrát přistihl, jak se na stůl podívám jen proto, jak dobře to vypadá. U nabíječky bych to fakt nečekal.
Resumé
Po několika dnech používání musím říct, že Cubenest 3v1 SQ312 Ultra není jen další nabíječka do sbírky, ale kousek, který si okamžitě našel místo v mé každodenní rutině. Je rychlá, spolehlivá, nezahřívá se, vypadá skvěle a její přenosnost je vyloženě návyková.
Ale co ji posouvá o úroveň výš, je právě exkluzivní oranžová limitovaná edice, která je barevně sladěná s iPhonem 17 Pro tak dokonale, že působí jako originální Apple produkt. Pokud chcete mít na stole set, který dává estetický i funkční smysl, přiznám se, že nic lepšího jsem dlouho neviděl.
Hledáte nabíječku, která zvládne kompletně obsloužit váš Apple ekosystém rychle, bezpečně, spolehlivě a přitom bude ladit s vaším iPhonem 17 Pro do posledního odstínu? Cubenest 3v1 SQ312 Ultra v oranžové limitované edici je přesně ta volba.
