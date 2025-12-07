Zavřít reklamu

Skvělé filmové novinky na HBO Max pro tento týden

Amaya Tomanová
Zběsilá láska

Jackie a Clotaire jsou protiklady, které svede láska, ale násilí gangů je rozdělí. Po letech je osud znovu spojí.

Ganster Ka: Afričan

Po útěku z Česka se Radim „Káčko“ Kraviec propadá do chaosu a při budování svého impéria se mění z mazaného podvodníka v nemilosrdného gangstera.

Zpráva

Skutečný příběh Slováků Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera, kteří v roce 1944 díky důmyslnému plánu uprchli z tábora Auschwitz.

Planeta Praha

Filmaři se vydají do pražské „městské džungle“, aby odhalili skrytý život divokých zvířat kolem nás a zachytili jejich každodenní dobrodružství.

Tvář vody

Němá uklízečka v tajné americké laboratoři roku 1962 se spřátelí s obojživelným tvorem v zajetí a s přáteli se ho rozhodne osvobodit.

