Zavřít reklamu

Skvělé iOS aplikace, které by vám tento týden neměly uniknout

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Doppi

Aplikace Doppi je příjemně jednoduchý a zároveň překvapivě schopný hudební přehrávač pro iPhone. Umí si rozumět s CarPlay, reaguje na hlasové povely přes Siri a dá se snadno propojit i se Zkratkami. Bez problémů zvládá většinu běžných audio formátů včetně bezztrátového FLACu a nabízí několik pohodlných možností, jak si do ní dostat vlastní hudbu. Celkově jde o elegantní řešení pro uživatele, kteří chtějí mít své soubory plně pod kontrolou a zároveň ocení přehledné, moderní prostředí.

apple awe dropping event sep 9.jpg apple-awe-dropping-event-sep-9.jpg
awe dropping event.jpg awe-dropping-event.jpg
Droppi 6 Droppi 6
Droppi 3 Droppi 3
Droppi 4 Droppi 4
Droppi 5 Droppi 5
Droppi 1 Droppi 1
Droppi 2 Droppi 2
Vstoupit do galerie

Finwise

Finwise je chytrý nástroj pro každodenní orientaci ve vlastních penězích. Využívá moderní prvky umělé inteligence, takže dokáže procházet vaše finanční údaje, hledat v nich souvislosti a nabídnout doporučení šitá na míru vaší situaci. Díky tomu snadno uvidíte, kde máte rezervy, na čem můžete ušetřit a jak si lépe naplánovat budoucí výdaje. Jde o praktického pomocníka pro každého, kdo chce mít své finance pod kontrolou, ale zároveň nechce trávit hodiny ručním sledováním a vyhodnocováním.

Finwise 1 Finwise 1
Finwise 2 Finwise 2
Finwise 3 Finwise 3
Finwise 4 Finwise 4
Vstoupit do galerie

Bokgi Lucky Diary

Bokgi Lucky Diary je hravý deníček, který vás motivuje zapisovat si každý den pomocí ikon, nálad a krátkých poznámek. Na iPhonu i iPadu nabízí přehledné rozhraní, díky němuž rychle zachytíte, jak jste den prožili, aniž byste museli psát dlouhé texty. Aplikace pak z jednotlivých záznamů vytváří jednoduché přehledy, které ukazují, jak vaše každodenní návyky souvisejí s psychickou pohodou. Postupně tak získáte jasnější obrázek o svých rutinách, můžete sledovat vlastní pokrok a lépe porozumět tomu, co vám prospívá – a co naopak ubírá energii.

Lucky Diary 6 Lucky Diary 6
Lucky Diary 5 Lucky Diary 5
Lucky Diary 8 Lucky Diary 8
Lucky Diary 9 Lucky Diary 9
Lucky Diary 10 Lucky Diary 10
Lucky Diary 7 Lucky Diary 7
Vstoupit do galerie

Tasked

Tasked je jednoduchý, ale velmi praktický nástroj pro společné plánování, který usnadní koordinaci v rodině, mezi kamarády i v pracovním týmu. Umožňuje vytvářet sdílené skupiny, do nichž můžete přizvat ostatní a společně si rozdělovat jednotlivé úkoly. Každý člen dostane jasně přiřazené povinnosti a díky upozorněním má okamžitý přehled o tom, co je nové, hotové nebo čeká na potvrzení. Aplikace tak pomáhá držet všechny na stejné vlně a udržet pořádek i v náročnějších společných projektech.

Tasked 3 Tasked 3
Tasked 2 Tasked 2
Tasked 1 Tasked 1
Tasked 4 Tasked 4
Tasked 5 Tasked 5
Tasked 6 Tasked 6
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.