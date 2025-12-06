Skvělé iOS aplikace, které by vám tento týden neměly uniknout

Doppi
Aplikace Doppi je příjemně jednoduchý a zároveň překvapivě schopný hudební přehrávač pro iPhone. Umí si rozumět s CarPlay, reaguje na hlasové povely přes Siri a dá se snadno propojit i se Zkratkami. Bez problémů zvládá většinu běžných audio formátů včetně bezztrátového FLACu a nabízí několik pohodlných možností, jak si do ní dostat vlastní hudbu. Celkově jde o elegantní řešení pro uživatele, kteří chtějí mít své soubory plně pod kontrolou a zároveň ocení přehledné, moderní prostředí.
Finwise
Finwise je chytrý nástroj pro každodenní orientaci ve vlastních penězích. Využívá moderní prvky umělé inteligence, takže dokáže procházet vaše finanční údaje, hledat v nich souvislosti a nabídnout doporučení šitá na míru vaší situaci. Díky tomu snadno uvidíte, kde máte rezervy, na čem můžete ušetřit a jak si lépe naplánovat budoucí výdaje. Jde o praktického pomocníka pro každého, kdo chce mít své finance pod kontrolou, ale zároveň nechce trávit hodiny ručním sledováním a vyhodnocováním.
Bokgi Lucky Diary
Bokgi Lucky Diary je hravý deníček, který vás motivuje zapisovat si každý den pomocí ikon, nálad a krátkých poznámek. Na iPhonu i iPadu nabízí přehledné rozhraní, díky němuž rychle zachytíte, jak jste den prožili, aniž byste museli psát dlouhé texty. Aplikace pak z jednotlivých záznamů vytváří jednoduché přehledy, které ukazují, jak vaše každodenní návyky souvisejí s psychickou pohodou. Postupně tak získáte jasnější obrázek o svých rutinách, můžete sledovat vlastní pokrok a lépe porozumět tomu, co vám prospívá – a co naopak ubírá energii.
Tasked
Tasked je jednoduchý, ale velmi praktický nástroj pro společné plánování, který usnadní koordinaci v rodině, mezi kamarády i v pracovním týmu. Umožňuje vytvářet sdílené skupiny, do nichž můžete přizvat ostatní a společně si rozdělovat jednotlivé úkoly. Každý člen dostane jasně přiřazené povinnosti a díky upozorněním má okamžitý přehled o tom, co je nové, hotové nebo čeká na potvrzení. Aplikace tak pomáhá držet všechny na stejné vlně a udržet pořádek i v náročnějších společných projektech.