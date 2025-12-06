Zavřít reklamu

Tipy a triky pro WhatsApp, které se vyplatí znát

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Připnutí důležitých chatů

Máte konverzace, ke kterým se vracíte nejčastěji? Můžete si je „přišpendlit“ ke shora seznamu. Stačí v seznamu chatů přejet po vybrané konverzaci zleva doprava a zvolit Připnout. Tím si zajistíte rychlý přístup bez neustálého hledání.

Úspora místa v úložišti

WhatsApp standardně ukládá všechny přijaté fotky a videa do galerie. Pokud nechcete zbytečně plýtvat místem, přejděte do Nastavení → Chaty a vypněte možnost Uložit do složky fotoaparátu. Galerie zůstane přehlednější a telefon nebude zahlcený přílohami.

5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku3
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku2
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku11
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku12
Vstoupit do galerie

Označení zprávy jako nepřečtené

Když si přečtete zprávu v nevhodnou chvíli a potřebujete si ji připomenout později, můžete ji označit jako nepřečtenou. V seznamu chatů přejeďte po konverzaci prstem zprava doleva a klepněte na Nepřečteno. Chat se zvýrazní a vy budete mít jistotu, že se k němu vrátíte.

4 Prace 1 4 Prace 1
4 Prace 2 4 Prace 2
4 Prace 3 4 Prace 3
4 Prace 4 4 Prace 4
Vstoupit do galerie

Uložení klíčových zpráv

Důležité údaje, adresy nebo poznámky si snadno uložíte pomocí hvězdičky. Vybranou zprávu podržte a zvolte Označit hvězdičkou. Později je najdete pohromadě v sekci Zprávy s hvězdičkou, kde vám nic nezmizí ani mezi stovkami dalších sdělení.

5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku1
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku9
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku8
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku3
whatsapp 5 skrytych triku13 whatsapp_5_skrytych_triku13
Vstoupit do galerie

Formátování textu ve zprávách

WhatsApp umožňuje psát tučně, kurzívou nebo přeškrtnutě. Stačí použít speciální znaky před a za textem, který chcete upravit. Hodí se to pro zvýraznění důležitých informací i zpřehlednění delších zpráv.

whatsapp klavesnice formatovani zpravy s pomoci zastupnych znaku whatsapp_formatovana_zprava1
whatsapp klavesnice formatovani zpravy s pomoci zastupnych znaku whatsapp_formatovana_zprava2
whatsapp klavesnice formatovani zpravy s pomoci zastupnych znaku whatsapp_formatovana_zprava3
vysledne formatovane zpravy ve whatsappu whatsapp_formatovana_zprava5
whatsapp klavesnice formatovani zpravy s pomoci zastupnych znaku whatsapp_formatovana_zprava4
Vstoupit do galerie

Zabezpečení aplikace Face ID či Touch ID

Chcete své zprávy ochránit před zvědavými pohledy? Nastavte si biometrický zámek přímo v aplikaci. Přejděte do Nastavení → Účet → Soukromí → Zamykání obrazovky a aktivujte zámek. WhatsApp se pak otevře jen po ověření vaší identity.

3 bezpeci 1 3 bezpeci 1
3 bezpeci 2 3 bezpeci 2
3 bezpeci 3 3 bezpeci 3
3 bezpeci 4 3 bezpeci 4
3 bezpeci 5 3 bezpeci 5
3 bezpeci 6 3 bezpeci 6
3 bezpeci 7 3 bezpeci 7
Vstoupit do galerie

Snadné vyhledávání ve zprávách

Pokud se vám v dlouhých konverzacích ztrácejí důležité informace, může vám pomoci vyhledávání. V seznamu chatů stáhněte obrazovku lehce dolů a objeví se vyhledávací pole. Stačí zadat slovo nebo frázi a WhatsApp projde všechny vaše chaty.

1 hledani 1 1 hledani 1
1 hledani 3 1 hledani 3
1 hledani 4 1 hledani 4
1 hledani 5 1 hledani 5
Vstoupit do galerie

S kým si píšete nejčastěji

Přímou statistiku aplikace nenabízí, ale můžete to zjistit pomocí sekce Využití úložiště. V Nastavení → Využití dat a úložiště → Využití úložiště uvidíte, které konverzace obsahují nejvíce zpráv a multimédií. Snadno tak poznáte, kam směřuje většina vašich zpráv.

5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku3
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku7
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku6
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku5
5 skrytých triků na whatsapp whatsapp_5_skrytych_triku4
Vstoupit do galerie

Vlastní tapeta pro konkrétní chaty

Chcete vizuálně odlišit jednotlivé konverzace? V daném chatu klepněte nahoře na jméno kontaktu, zvolte Tapeta a zvuk a vyberte novou tapetu. Díky tomu hned poznáte, s kým si píšete, ještě než se ponoříte do zpráv.

3 bezpeci 5 3 bezpeci 5
3 bezpeci 4 3 bezpeci 4
změna tapety chat whatsapp whatsapp_tapeta_chat1
whatsapp tapeta chat2 whatsapp_tapeta_chat2
whatsapp tapeta chat3 whatsapp_tapeta_chat3
změna tapety chat whatsapp whatsapp_tapeta_chat4
změna tapety chat whatsapp whatsapp_tapeta_chat5
změna tapety chat whatsapp whatsapp_tapeta_chat6
Vstoupit do galerie

Automatické mazání zpráv

Chcete udržet své konverzace soukromé nebo jen nechcete uchovávat staré zprávy? Aktivujte automatické odstraňování. V horní části otevřené konverzace klepněte na kontakt a zvolte Automatické odstraňování zpráv. Pak jen nastavte interval a aplikace se o vše postará sama.

WhatsApp automaticke odstraneni konverzace 1 WhatsApp automaticke odstraneni konverzace 1
WhatsApp automaticke odstraneni konverzace 2 WhatsApp automaticke odstraneni konverzace 2
WhatsApp automaticke odstraneni konverzace 3 WhatsApp automaticke odstraneni konverzace 3
WhatsApp automaticke odstraneni konverzace 4 WhatsApp automaticke odstraneni konverzace 4
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.