Recenze Swissten CL Adaptér 95W: Elektrárna pro váš notebook i mobil na cesty

Jan Vajdák
Zná to každý z nás. Jedete na důležitou schůzku nebo na dovolenou, používáte navigaci, děti vzadu hrají hry na tabletu a baterie všech zařízení mizí před očima. Běžné autonabíječky sotva stíhají udržet telefon při životě, natož ho rychle nabít. Zde však přichází na scénu Swissten CL Adaptér s celkovým výkonem 95 W. Toto není jen obyčejná nabíječka na mobil. Ale miniaturní elektrárna, která bez problémů napájí i notebook přímo z autozapalovače.

Výkon

Hlavním tahákem tohoto adaptéru je jeho brutální výkon. Díky podpoře technologie Power Delivery 3.0 dokáže z hlavního USB-C portu (označeného jako USB-C1) poslat výkon až 65 W. Co to znamená v praxi? Že v autě můžete plnohodnotně nabíjet většinu moderních notebooků s USB-C napájením, jako jsou MacBook, Dell XPS či další ultrabooky. Nabíječka si poradí jak s osobními auty (12V), tak s nákladními vozy (24V), takže je ideální i pro profesionální řidiče.

Tři porty pro celou posádku

Nabíječka disponuje celkem třemi porty, což ukončuje věčné hádky o to, kdo si nabije telefon jako první.

  1. USB-C1 (až 65 W): Ideální pro notebooky nebo superrychlé nabíjení vlajkových lodí.
  2. USB-C2 (až 30 W): Skvělý pro rychlé dobití druhého telefonu nebo tabletu.
  3. USB-A (až 30 W): Klasický port s podporou Quick Charge 4.0, který poslouží pro starší zařízení, kamery do auta nebo chytré hodinky.

Obrovskou výhodou je inteligentní distribuce výkonu. I když zapojíte dvě nejvýkonnější zařízení do obou USB-C portů současně, nabíječka stále zvládne dodávat 65 W do prvního a 30 W do druhého portu. Celkový výkon tak skutečně dosahuje deklarovaných 95 W, což je na trhu autonabíječek nadstandardní.

Design a praktické detaily

Swissten myslel i na ergonomii. Tělo nabíječky je vyrobeno z odolné kombinace ABS a polykarbonátu v elegantní černé barvě, takže v interiéru vozu nepůsobí rušivě. Velmi praktickým prvkem je modrý LED prstenec, který se rozsvítí po zapojení. V noci tak nemusíte šmátrat po palubní desce a hledat konektor. Porty jsou decentně, ale jasně osvětleny.

Závěr

Swissten CL Adaptér 95W je špičkovým řešením pro každého, kdo tráví v autě hodně času a potřebuje být neustále online. Schopnost rychle nabíjet notebook a telefon současně, aniž by došlo k poklesu výkonu, je v této cenové kategorii vynikající. Pokud hledáte jednu nabíječku, která vyřeší napájení pro celou rodinu, právě jste ji našli. Cena je 599 korun.

