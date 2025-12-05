Na iPhonech si poprvé v historii zahrajeme MLB! A je rozhodně o co stát

Fanoušci baseballu mají důvod k radosti. Populární série MLB: The Show se totiž vůbec poprvé chystá na iPhone. Tvůrci spustili soft launch a potvrzují, že později se hra spustí celosvětově. MLB: The Show je dlouhodobě považována za nejrealističtější baseballovou videohru pro konzole. S blížícím se dvacátým výročím série přichází zásadní novinka. A sice že titul dorazí i na mobilní platformy. Vývojáři uvedli, že hru aktuálně testují na Filipínách, kde ji lze stáhnout z App Store. Tvůrci zdůrazňují, že nejde o pouhý port z konzolí, ale o „od základů vytvořený titul pro mobilní zařízení“. Zveřejněné ukázky naznačují realistickou hratelnost, která se má co nejvíce přiblížit konzolové verzi, ale s ohledem na mobilní ovládání a výkon.
Zatím však platí několik omezení. Vývojáři upozorňují, že není stanoveno, kdy se hra rozšíří. Současně nepočítají s podporou propojení mezi mobilní a konzolovou verzí. Hráči tedy nebudou moci přenášet postup či hrát napříč platformami. Verze pro iPad zatím v plánu není. MLB: The Show Mobile bude vyžadovat minimálně iOS 26. Hru sice spustí i starší kompatibilní modely, nicméně plný vizuální potenciál ukáže až na iPhone 16 a novějších, kde nabídne vyšší rozlišení, plynulejší animace a detailnější grafiku. Série MLB tak po letech otevírá novou kapitolu i v mobilním světě. Až bude hra dostupná, vyzkoušíte?